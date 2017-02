Tramp zaprijetio da će ukinuti finansiranje Univerziteta Berkli

SACRAMENTO – Američki predsjednik Donald Tramp u četvrtak je zaprijetio da će ukinuti finansiranje Univerzitetu Kalifornije, nakon što su demonstranti razbijali prozore i izazivali požare u zgradi, što je uzrokovalo otkazivanje govora urednika krajnje desničarskog portala Bretibart News, piše Reuters.

Trampova prijetnja, objavljena na Twitteru, izazvala je reakcije kalifornijskih parlamentaraca, koji su tu prijetnju nazvali neukusnom i zloupotrebom ovlaštenja, što je najnoviji sukob između republikanskog predsjednika i zvaničnika u ovoj većinski demokratskoj saveznoj državi.

- Ukoliko U.C. Berkeley (op.a. University of California, Berkeley) ne dopusti slobodan govor i nastavi praktikovati nasilje nad nedužnim ljudima sa drugačijim stavovima – NEMA VIŠE SREDSTAVA IZ BUDŽETA? – napisao je Tramp na Twitteru.

Odgovor iz ove savezne države, čiji parlamentarci su već počeli pripremati propise za borbu protiv Trampove imigracione i klimatske politike, je bio brz.

- Imati na čelu najjače države na svijetu čovjeka koji piše tweetove u kojima prijeti Univerzitetu u Kaliforniji i priča o povlačenju sredstava, smatram da je to veoma neukusno – rekao je Kevin de Leon, Demokrata iz Los Angelesa.

Parlamentarci su kazali da će razmotriti da li predsjednik Tramp uopšte može oduzeti sredstva univerzitetu koji godišnje dobija 400 do 450 miliona dolara za finansiranje istraživanja. Ovaj univerzitet je 2016. godine takođe dobio 216 miliona državne pomoći za studente, rekao je jedan parlamentarac.

If U.C. Berkeley does not allow free speech and practices violence on innocent people with a different point of view - NO FEDERAL FUNDS?