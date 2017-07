Tramp želi da zid prema Meksiku bude providan i solaran

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da želi da zid na granici sa Meksikom bude providan i da na njemu budu postavljeni solarni paneli, prenose američki mediji.

Objašnjavajući svoje zamisli o izgledu zida, Tramp je novinarima rekao da se ne šali kada govori o solarnim panelima, jer bi to moglo potencijalno da pokrije dio troškova, prenosi CNBC.



Govoreći o potrebi da zid bude proziran, američki predsjednik je objasnio da se mora vidjeti šta se događa sa druge strane.



"Daću vam jedan primjer. Koliko god to zvuči strašno, kada recimo bacaju velike džakove droge preko zida, i ako se sa druge strane nalaze ljudi, a vi ih ne vidite - onda vam na glavu padne džak težak 80 kilograma i gotovi ste. Zato je neophodno da može da se vidi kroz zid, koliko god to čudno zvuči. Ali zato imamo neke odlične dizajne", pojasnio je Tramp.