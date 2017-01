Tramp zvanično 45. predsjednik SAD: Predajemo vlast Vašingtona narodu (VIDEO)

VAŠINGTON - Donald Tramp i zvanično je novi predsjednik SAD, nakon što je na balkonu Kapitola položio zakletvu.

Tramp je predsjedničku funkciju preuzeo od Baraka Obame. On je zakletvu položio držeći ruku na dvije biblije, jednoj koju je koristio Abraham Linkoln kada je preuzimao predsjedničku funkciju, a drugu na onoj koju mu je poklonila majka.

Prije Trampa zajkletvu je položio Majkl Pens koji je preuzeo funkciju potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država i potpredsjednika Senata.

Nakon polaganja zakletve Tramp je održao govor, u kojem je istakao da se zakleo svim Amerikancima.

"Imamo jedno srce i jedan dom, i zajedničku svijetlu budućnost. Ja sam se danas zakleo svim Amerikancima", poručio je Tramp.

Novi predsjednik SAD je poručio da narod do sada nije imao šta da slavi, te da je do sada establišment štitio sebe, a ne građane.

"Obični žitelji širom Amerike nisu imali šta da slave, ali sve će se to promijeniti upravo sada, od momenta ove ceremonije. To je momenat vaše pobjede, on pripada vama", rekao je Tramp.

On je, kao i u predizbornoj kampanji, ponovio da će fokus njegove politike biti na ekonomskom razvoju zemlje.

"Suočićemo se s radnim teškoćama, ali ćemo sa svim problemima izaći na kraj. Zahvaljujem predsjedniku Obami i Mišel Obami što su se dostojanstveno ponašali tokom predaje vlasti. Mi, građani SAD, ujedinjujemo se da bismo obnovili svoju zamlju", naglasio je 45. predsjednik SAD.

Donald Tramp je glasno poručio da je vrijeme zatvaranja fabrika u Americi.

Jedna za drugom fabrike su zatvarane, a proizvodnja je odlazila u inostranstvo... Bogatstvo srednje klase je nestalo i podijeljeno po drugim zemljama svijeta. Sve je to sada prošlost, gledaćemo samo u budućnost. Amerika će biti u prvom planu... Amerika će ponovo početi da pobjeđuje kako nikada do sada nije pobjeđivala... Vratićemo naš san".

On je obećao da će se za zemlju boriti do posljednjeg daha, te poručio da "će satrati islamski ekstremizam".

"Uklonićemo ga s lica zemlje", poručio je Tramp.

On je govor završio riječima: "Neka Bog čuva Ameriku".

Tramp je inauguracione aktivnosti sa suprugom Melanijom počeo u crkvi Svetog Jovana koja se nalazi preko puta Bijele kuće. Crkvu su napustili oko 15.30 po našem vremenu.

Tramp je u crkvi prisustvovao crkvenoj službi sa svojom porodicom, potpredsjednikom SAD Majkom Pensom i njegovom porodicom, članovima Kabineta i prijateljima, prenosi CNN.

Potom se u Bijeloj kući sastao sa dosadašnjim predsjednikom Barakom Obamom i odlazećom prvom damom Mišel Obamom, sa kojima je zajedno krenuo ka Kapitolu na polaganje zakletve.

Barak i Mišel Obama su Trampove dočekali na ulazu u Bijelu kuću, a Melanija Tramp je za Mišel donijela poklon. Novoizabrani i bivši predsjednik su se potom fotografisali sa svojim suprugama i ušli u Bijelu kuću.

Nakon prijema u Bijeloj kući, novoizabrani predsjednik je krenuo ka Kapitolu.

Među zanimljivostima inauguracionog dana izdvaja se to što je prema Ustavu za polaganje zakletve dozvoljeno 35 riječi, ali neki predsjednici to povećaju na 39 dodajući: "Tako mi bog pomogao“, što je i Tramp uradio.

Mediji su fotografisali bivšeg predsjednika Baraka Obamu tokom nekoliko njegovih posljednjih trenutaka u Ovalnoj sobi Bijele kuće. Na izlasku, na pitanje novinarima koja mu je posljednja poruka građanima, rekao je: "Hvala vam".

Pristalice Donalda Trampa su rano po lokalnom vremenu počele da stižu u centar Vašingtona i do zgrade Kongresa. Policijska vozila, pripadnici Nacionalne garde i vašingtonska policija kontrolisali su ulice i sprečavali kretanje automobila u blizini Nešnal mola, parka kod Kapitola gdje je Tramp položio zakletvu.

Tim novoizabranog predsjednika SAD prikupio je za ceremoniju inauguracije rekordnih 90 miliona dolara, saopštio je Asošijeted pres. Prikupljena suma znatno je veća od donacija za inauguraciju koje su uspijevali da prikupe prethodni predsjednici. Za prvu i drugu inauguraciju Baraka Obame, na primjer, prikupljeno je 55 i 43 miliona dolara.

Za pješake je bilo dosta prostora tako da su građani s kartama za rezervisana mjesta u parku mogli da dođu do Kapitola.

Ulaz za građane s kartama je otvoren još u zoru, tako da su oni po hladnoći stajali u redu s kapama "Napravimo Ameriku opet velikom" (Make America Great Again) i drugim obilježjima povezanim s Trampom.