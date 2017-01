Trampova novogodišnja čestitka "mnogobrojnim neprijateljima"

NJUJORK - Novoizabrani predsjednik SAD Donald Tramp uputio je rano jutros na Tviteru neobičnu novogodišnju čestitku koja bi, između ostalog, trebalo da se odnosi na neuspješnu demokratsku kandidatkinju za Bijelu kuću Hilari Klinton.

"Srećna Nova godina svima, uključujući moje mnogobrojne neprijatelje i one koji su se borili protiv mene i izgubili tako teško da jednostavno ne znaju šta će sa sobom. Lljubav!", napisao je Tramp na ovoj društvenoj mreži prije samog slavlja.



Nakon što je sat otkucao ponoć novi šef Bijele kuće je postavio novu poruku u kojoj je Novu godinu poželio "svim Amerikancima", koristeći tu velika slova, uz hešteg #MAGA (Make America Great Again - Učinimo Ameriku ponovo velikom, slogan njegove predizborne kampanje) i sličicu američke zastave.



U međuvremenu je Tramp retvitovao novogodišnje slike i čestitke svoje djece, kao i njegovog budućeg šefa kabineta Rajnsa Pribusa i direktora Trampove kampanje na društvenim mrežama Dena Skavina Mlađeg.

