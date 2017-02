Trampova savjetnica uzburkala svijet pozom na krevetu

VAŠINGTON - Savjetnica američkog predsejdnika Kelien Konvej neočekivano je postala predmet kritike i podsmijeha na društvenim mrežama zbog čudne poze koju je zauzela tokom zvaničnog prijema u Bijeloj kući.

Na fotografijama sa ovog događaja, Konvejeva sjedi na kauču sa podvijenim nogama.

​Fotografija je snimljena tokom sastanka predsjednika SAD Donalda Trampa sa direktorima visokoškolskih ustanova za obuku Afroamerikanaca.

Trump Supporters Can Never Take Responsibility For Anything Wrong! Conway putting her feet all over furniture on the oval office disgusting! pic.twitter.com/qr2rMPaipP — Kate (@kateNxnx) February 28, 2017

Konvejeva se u cipelama popela na bež sofu u Ovalnoj sobi da bi napravila nekoliko grupnih fotografija na svom smartfonu.

Mnogi korisnici interneta smatraju da je njena poza bila veoma zabavna i pogodna za izbor dobrog ugla za snimanje. Međutim, neki komentatori su se složili da je ponašanje Trampove pomoćnice neučtivo, pa čak i bezobrazno. Oni smatraju da je tako opuštena poza neumjesna na zvaničnom događaju.

Kellyanne Conway spreading her legs & planting her feet on the couch is one of the least offensive things #SewerRatBarbie has done in the WH pic.twitter.com/JAJeCgwpUL — Joliet Jake (@JolietJake420) February 28, 2017

​Nakon ovog incidenta, Konvejeva je postala predmet brojnih foto-montaža. Jedan korisnik je, čak, predstavio kako bi Trampova pomoćnica izgledala na govoru Martina Lutera Kinga.

The ancestors put plastic on the furniture just for women like Kellyanne Conway. pic.twitter.com/oM7a9uu4MH — Terrell J. Starr (@Russian_Starr) February 28, 2017

​Korisnici su u šali ponudili predstavnicima Bijele kuće da kupe zaštitne plastične omote da bi zaštitili tapacirani namještaj od oštrih štiki Konvejeve.

​Uostalom, korisnici si se prisjetili da je namještaj u Bijeloj kući izdržao i druge stvari. Na primjer, bivši američki predsjednik Barak Obama voleo je da stavlja noge na sto.