Trampovi opet "briljiraju" u javnosti: Dušo, idi sjedi tamo

Donald i Melanija Tramp ne prestaju da privlače pažnju, a još jedan pomalo neprijatan trenutak uhvatile su kamere.

Naime, Melanija je na jednom događaju u vojnoj bazi u Merilendu predstavila i najavila svog supruga Donalda Trampa.

Tramp je izašao na binu i sa suprugom se rukovao (!) kao sa nekim dobrim, starim kolegom, a onda joj je rekao:

“Idi s druge strane bine. Sedi tamo, dušo“.

Pogledajte kako je to izgledalo, a ispod se prisjetite i nekih od njihovih najboljih trenutaka.

Melania's face while dancing with Trump reminds me of the first time I went to the gynecologist pic.twitter.com/ilgyUWH3aC