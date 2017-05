Trampovoj administraciji odobreno bilion dolara, ali ne i za zid

VAŠINGTON - Republikanci i demokrate u američkom Kongresu postigli su u nedjelju uveče dogovor o finansiranju federalne vlade koji predviđa troškove veće od bilion dolara, a kojim je predsjedniku Donaldu Trampu uskraćeno finansiranje pograničnog zida i odbačeni rezovi popularnih domaćih programa.

Međutim, iako mu nisu odobrena sredstva za izgradnju zida duž granice s Meksikom niti njegov predlog o smanjenju sredstava na polju programa kao što su medicinska istraživanja i infrastruktura, Trampu je odobreno 12 milijardi dolara za jačanje vojske, prenosi danas AP.



Sinoć postignut dogovor podrazumeva finansiranje svakodnevnih operacija svake federalne agencije do septembra mjeseca.



Pomoćnici poslanika koji su učestvovali u pregovorima najavili su sporazum posle višenedjeljnih pregovora, a očekuje se da će on biti objavljen danas.



Ovo je prvi značajan sporazum koji su demokratski i republikanski parlamentarci postigli otkako je Tramp otpočeo predsjednički mandat, primjećuje američka agencija.



Njihovo uspješno glasanje će, takođe, otkloniti svaku preostalu opasnost od pada vlade, barem do 1. oktobra, kada će početi nova budžetska godina.



Tramp je podnio djelimičan predlog za budžet 2018, obećavaši povećanje od 10 odsto za Pentagon, koje bi bilo finansirano smanjenjem finansiranja strane pomoći i drugih neodbrambenih programa, napominje AP.