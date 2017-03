Traže da se rasformira Dom lordova

London - Peticiju za rasformiranje britanskog Doma lordova potpisalo je skoro 100.000 ljudi što znači da je parlamentarna debata o tom pitanju skoro neizbježna.

Pristalice "Bregzita" bijesne su zbog stava Doma lordova koji su postavili uslove premijeru Terezi Mej u zamjenu za podršku zakonu o izlasku Londona iz EU.



Peticija poziva da se neizborni dom rasformira i da se uvede novi čiji će članovi biti birani. Peticiju je do sada potpisalo 99.000 ljudi, a potrebno je 100.000 za debatu u Donjem domu.



Lordovi su razbjesnili pristalice "Bregzita" jer su kao uslov tražili da novi zakon o "Bregzitu" osigura prava građana EU u Britaniji nakon izlaska iz EU, piše "Dejli ekspres". Dom lordova glasao je sa 358 glasova prema 256 za amandman o istupanju iz EU.



Kritičari tvrde da to pitanje mora da bude recipročno u tom smislu da Brisel garantuje prava britanskih građana u Evropi.



"Dom lordova naši poreski obveznici plaćaju oko 100 miliona funti godišnje, a vjerovatno i više. Dom lordova je skoro najveći parlamentarni dom na svijetu.

Zaostaje samo za kineskim Nacionalnim narodnim kongresom", navodi se u peticiji.



Iz Vajthola je saopšteno da Vlada uviđa značaj reforme Doma lordova, ali da to pitanje "trenutno nije prioritet".



Prijedlog zakona o "Bregzitu" sada je ponovo vraćen Donjem domu na dalju raspravu.