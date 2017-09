Trećina Sjevernokorejaca je na drogama koje im ljekari prepisuju?

PJONGKANG - Dok diktatura Kima Džonga Una ukida gotovo sve od Biblije do frizure, čini se da je režim zažmirio na jedno oko kada je upotreba droge u pitanju. Barem tako tvrdi neimenovani disident koji je jednoj organizaciji za ljudska prava u Južnoj Koreji ispričao da se u njegovoj domovini „lakše dolazi do droge nego do pirinča“.

On je dodao i da se koriste čitave fabrike, ali i laboratorije pri univerzitetima za proizvodnju ilegalnih droga.

Stiven Nagi sa hrišćanskog univerziteta u Tokiju objašnjava da sjevernokorejska vlada ima više koristi od trgovine drogom i tvrdi da ih trećina Sjevernokorejaca konzumira, kao da ljekari upravo ovu drogu prepisuju građanima.

“Ova droga stimuliše zastrašeno stanovništvo da održi dovoljno energije i nastavi da ispunjava zahtjeve režima, uključujući i poljoprivrednu proizvodnju“, kaže on za australijski "Najn njuz" (9news).

Zanimljivo je i da je kristal met preplavio kinesku granicu, odnosno pogranični grad Liaoning.

“Ako ste zavisnik od droge u Kini, onda koristite heroin. Ali u provincijama se sada najviše konzumira kristal met“, upozoravaju stručnjaci i podsjećaju da je 2003. godine Australija raskrinkala švrec droge u teretnom brodu Pong Su.

(b92)