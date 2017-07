Turci Amerikancima otkrivaju Erdoanove planove za Siriju?

ANKARA - Turska novinska agencija "Anadolija" objavila je lokaciju tri baze međunarodne koalicije gdje su smješteni američki i francuski specijalci.

"Sputnjik" je pitao francuske i turske analitičare zašto je zapravo došlo do curenja ovih bitnih informacija.

Emre Demir, bivši glavni urednik turskog nedjeljnika "Zaman", najtiražnijeg lista turske opozicije u Francuskoj, koji je iz bezbjednosnih razloga zatvoren jer je 80 novinara ovog lista bilo uhapšeno u Turskoj, smatra da ova publikacija agencije "Anadolija" nosi vrlo ozbiljan karakter. Demir objašnjava da 90 odsto medija u Turskoj kontroliše Vlada, odnosno Erdogan ili članovi njegove porodice.

"To što je informaciju o mjestu gdje se nalaze vojne baze u Siriji objavila agencija ’Anadolija‘ znači da turska Vlada pokušava da sabotira vojnu operaciju u Raki i istovremeno pokušava nešto da saopšti Americi. Mislim da je za Ankaru to način da iskaže svoje nezadovoljstvo vojnom alijansom između SAD i Kurda", rekao je on.

Demir dodaje da u očima Ankare Kurdi predstavljaju opasnost po samu Tursku, i da za njih predstavljaju veću opasnost i od Islamske države.

"Za Erdoana čak i ideja da Kurdi jednog dana dobiju mogućnost da formiraju sopstvenu državu i postanu ozbiljni saveznici Francuske i SAD predstavlja veliki rizik. Zato on želi da ometa vojne operacije koje sprovode Kurdi uz podršku međunarodne koalicije", ističe Demir.

Žak Hogard, francuski rezervni oficir i stručnjak u oblasti korporativne diplomatije u inostranstvu takođe smatra da je Erdogan veoma nezadovoljan prisustvom Kurda koje podržavaju SAD i njihovi zapadni saveznici i za "Sputnjik" objašnjava da je ova okolnost bila "okidač za curenje informacija".

"Ovo objavljivanje vojnih informacija o položaju specijalnih snaga je niski udarac koji može biti krajnje opasan za američke i francuske vojnike. Islamističke bande ID i druge terorističke grupe prikupljaju informacije, a naši neprijatelji kada planiraju svoje terorističke napade nesumnjivo koriste izvore u obliku međunarodnih medija", zaključuje Hogard.

Francuski vojno-obavještajni stručnjak podvlači da bi turske vlasti, koje očigledno stalno koriste dvostruke aršine, morale da objasne svoje postupke u okviru NATO-a, čijim se članstvom ponose.

