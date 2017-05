Turski NBA košarkaš: Erdoan je Hitler našeg vremena

Turski košarkaš i igrač NBA tima Oklahoma Siti Tandera Enes Kanter u okviru promovisanja humanitarne akcije svoje organizacije "Lajt faundejšn" priveden je na aerodromu u Bukureštu po slijetanju iz Frankfurta, nakon čega je putem društvenih mreža uputio teške optužbe na račun predsjednika Turske Redžepa Tajipa Erdoana.

Rumunska policija je juče privela Kantera na aerodromu i nije mu dozvolila ulazak u državu pošto su turske vlasti ovom košarkašu poništile pasoš.

Navodi se da je brzom intervencijom američkog Stejt departmenta i ambasade SAD u Rumuniji Kanteru dozvoljeno da napusti Rumuniju, pa je on preko Londona otišao za Njujork.

Kanter je svoje fanove obavijestio putem Tvitera da je zadržan na aerodromu i pojasnio svoje viđenje situacije.

"Turska ambasada mi je poništila pasoš. Policija me drži ovdje satima. Razlog za ovo je moj politički stav, a čovjek koji mi je ovo uradio je Redžep Tajip Erdoan, predsjednik Turske. Znate ga, on je napao ljude u Vašingtonu, on je veoma loš čovjek. On je diktator. On je Hitler našeg vremena", rekao je Kanter u video poruci sa bukureštanskog aerodroma.

Turski košarkaš je za večeras najavio i obraćanje iz Njujorka u kojem "ima mnogo toga zanimljivog da kaže".

Navodi se da je Kanter imao velikih problema u Turskoj, čak je i izostavljen sa spiska reprezentativaca zbog toga što podržava Fetulaha Gulena, najvećeg Erdoanovog političkog protivnika koji živi u SAD. Zbog toga se, između ostalog, Kantera javno odrekla i porodica.