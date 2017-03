U Kijevu ubijen bivši ruski poslanik Državne dume

KIJEV - Bivši poslanik ruske Državne dume Denis Voronjenkov ubijen je danas u centru Kijeva, potvrdio je načelnik ukrajinske policije Andrej Griščenko.

Kako je rekao, sudeći po preliminarnim informacijama, ubistvo bi moglo da bude naručeno.

„Uzimajući u obzir profil žrtve i to čime se bavio, ubistvo bi moglo da bude naručeno. To je prva verzija koju trenutno razmatramo“, istakao je on.

Istovremeno, policija je uspjela da pronađe ubicu Voronjenkova i da ga uhapsi, ali on je ranjen i trenutno se nalazi u bolnici.

Prema navodima svjedoka, Voronjenkov je ubijen kada je ubica ispred hotela „Premijer palas“ zapucao na grupu biznismena među kojima je bio i bivši ruski poslanik. Njegov tjelohranitelj je uzvratio vatrom i ranio napadača.

Oglasila se i ruska Državna duma, koja tvrdi da je u pitanju provokacija ukrajinskih specijalnih službi.

​Inače, protiv Voronjenkova u Rusiji se vodi kriviči postupak zbog prevara. Krajem prošle godine prebjegao je u Ukrajinu i uzeo tamošnje državljanstvo.

(Sputnjik)