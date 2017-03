U Saudijskoj Arabiji osnovano vijeće žena, ali "bez žena"

RIJAD - Saudijska Arabija osnovala je vijeće za djevojke, što je ohrabrujuća inicijativa za zemlju poznatu po tome da ženama ne daje važne javne uloge, ali na fotografijama s prvog sastanka vijeća nema nijedne žene, javlja BBC.

Ali, kada je ta ultrakonzervativna kraljevina, čiji zakoni su uveliko utemeljeni na islamskom šerijatu, htjela da se pohvali osnivanjem djevojačkog vijeća u pokrajini al-Kasim, previdjela je jednu stvar - djevojke.

Fotografije objavljene u povodu prvog sastanka vijeća al-Kasima prikazuju 13 muškaraca i nijednu ženu. Žene su izgleda bile u drugoj sobi, povezane s njima video vezom, navodi BBC.

Ovakav bizarni razmještaj, međutim, nije nimalo neuobičajen za zemlju u kojoj se strogo provodi segregacija između muškaraca i žena, utemeljen na religioznom pravilu da žene moraju dabudu odvojene od muškaraca s kojima nisu u rodu ili u braku.

Fotografije na kojima dominiraju muškarci počele su da kruže društvenim mrežama nakon sastanka u subotu.

This is not a joke. I repeat, not a joke.

The first meeting of the first "Girls Council" in Saudi Arabiahttps://t.co/mlc16KNW08 pic.twitter.com/TMgbcF7gc8