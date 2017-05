U eksploziji na koncertu u Mančesteru 19 poginulih, policija sumnja na teroristički napad

MANČESTER - Najmanje 19 ljudi je poginulo, a najmanje 55 je povrijeđeno na koncertu američke pjevačice Arijane Grande u Mančesteru, javili su britanski mediji, pozivajući se na policijske izvore.

Policijski izvori iz Britanije i iz SAD su za NBC njuz rekli da su najvjerovatnije bile dvije eksplozije.

Britanska policija tretira eksploziju u Mančester areni kao mogući teroristički incident, javio je BBC.



Istovremeno, BBC prenosi izjave svjedoka da su vidjeli "20 do 30 ljudi na zemlji" u "Mančester areni", gdje je koncert održan.



Britanska policija je prethodno saopštila da ima više mrtvih i povrijeđenih nakon što je objavljeno da je najmanje jedna eksplozija odjeknula na završetku koncerta američke pjevačice Arijane Grande u Mančesteru.



Prema najnovijim informacijama, tim za deaktiviranje bombi je došao u "Mančester arenu".



Broj žrtava međutim nije zvanično potvrđen, a za sada još nije poznato šta je uzrok eksplozije o kojoj svjedoče mnogi koji su bili na koncertu.



Skaj njuz ističe da su na koncertu većinom bila djeca i tinejdžeri. Navodi se i da su na ulicama pripadnici policije koji nose oružje s dugim cijevima.



Nekoliko britanskih medija je objavilo da su odjeknule dvije eksplozije.



Policija je pozvala ljude da izbjegavaju to područje.



Na licu mjesta se nalzi veliki broj vozila Hitne pomoći i policije, a metro stanica u blizini "Mančester arene" u kojoj je održan koncert je zatvorena.



Policija je prethodno saopštila da je odgovorila na "ozbiljan incident" u Mančesteru, gdje je održan koncert američke pjevačice, prenio je Rojters.



Na hiljade ljudi u panici je počelo da napušta koncert američke pjevačice u Mančesteru, u zapadnom dijelu Engelske, nakon što su se, prema riječima svjedoka, čule eksplozije ili pucnji, objavili su britanski mediji.



Na video snimku koji se pojavio na Tviteru vide se fanovi u areni kako bježe i vrište.



Portparol američke pjevačice Arijane Grande saopštio je da je ona dobro.



Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se da je među posjetiocima zavladala apsolutna panika.



Na koncertu je bilo oko 20.000 ljudi, uglavnom mladih.

Svjedoci: Čula se snažna eksplozija na kraju koncerta



Ketrin Mekfarlen, koja je prisustvovala koncertu američke pjevačice Arijane Grande u Mančesteru, izjavila je Rojtersu da je osjetila "snažnu eksploziju" dok je napuštala arenu.



"Krenuli smo da izlazimo i kada smo bili kod vrata odjeknula je snažna eksplozija i svi su počeli da vrište", kazala je Mekfarlen Rojtersu.



Ona tvrdi da je eksplozija bila snažna i da se moglo osjetiti kako "udara u grudi".



"Bilo je haotično. Svi su počeli da vrište i bježe i samo su pokušavali da pobjegnu", navela je Mekfarlen.



Prema riječima ljudi koji su bili na koncertu, navodna eksplozija je odjeknula kada je Arijana Grande otpjevala posljednju pjesmu na koncertu.

Portparol: Arijana Grande je dobro



Portparol američke pjevačice Arijane Grande saopštio je da je ona dobro, nakon što je policija javila da ima mrtvih i povređenih na njenom koncertu u Mančesteru.



"Arijana je dobro. Nastavljamo da istražujemo šta se dogodilo", naveo je on.

