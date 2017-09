U francuski konzulat u Izraelu stigla sumnjiva koverta

Francuski konzulat u izraelskom gradu Haifa dobio je sumnjivu kovertu, izvjestio je izraelski sajt Inetnews, dodajući da se osoblje u konzulatu žalilo na sumnjivi paket čim je isporučen u zgradu.

Koverat je poslat iz Francuske, a sadrži sjemenje.

Vatrogasci su stigli na mjesto događaja kako bi ispitali sumnjivu kovertu, a područje konzulata je pod opsadom. Ispred zgrade je kordon policije.

Istraga je u toku.

#BREAKING: envelope sent to the French consulate in Haifa #Israel was filled with a substance who caused burning in the eyes if employess pic.twitter.com/OdXf4nSmNS