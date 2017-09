U podrumu kuće pronađeno sedam živih ajkula

NJUJORK - U jednom podrumu u Njujorku pronađeno je sedam živih ajkula i tri mrtve.

U podrumu kuće, čiji je vlasnik najverovatnije ilegalni trgovac egzotičnih ljubimaca, nalazio se bazen u kom su privale opasne ribe, stare između jedne i tri godine.

Svih sedam živih pripada vrsti sivo-plavih ajkula koja se smatra potencijalno ugroženom i čiji pripadnici dostižu dužinu i do 2,5 metra.

Iako su pronađeni primerci u dobrom stanju, uslovi u kojima su pronađeni su bili užasni, prenosi B92.

Među uginulim ribama je jedna ajkula čekićara i dvije leopard ajkule.

"Trenutno se oporavljaju pod nadzorom našeg akvariste", kaže Darlin Puntilo, predstavnica Akvarijuma na Long Ajlendu.

"Sve jedu i dobro plivaju, a trenutno ih obučavaju da izrone u vrijeme ručka, kako bi se pažljivije pratilo koliko koja jede".

Ma koliko ova priča zvučala egzotično, to nije prvi put da u njujorški akvarijum dospeju konfiskovane životinje.

Prije oko 15 godina, akvarijum je preuzeo brigu o afričkim pingvinima koji su krijumčareni u pronađeni na njujorškom aerodromu JFK.

DEC found more than half a dozen #sharks in a basement pool in the #HudsonValley: https://t.co/bXXz4JRqrk pic.twitter.com/zkItNuvzqu