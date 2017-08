Ubistvo švedske novinarke: Šta se zapravo dogodilo?

KOPENHAGEN - Ubistvo švedske novinarke Kim Vol, čije tijelo je bez glave, ruku i nogu pronađeno u blizini obale na ostrvu Amager, 50 kilometara od Kopenhagena, jedan je od najbizarnijih slučajeva ubistva posljednjih nekoliko godina.

Sve je počelo kada se Kim 10. avgusta oko 19.00 sati našla sa Peterom Madsenom u Refshaleonu, lučkom dijelu Kopenhagena, gdje se ukrcala na podmornicu UC3 Nautilus. Riječ je o podmornici koju je Madsen sam napravio, najveća je privatna podmornica na svijetu, teška je 40 tona, a novac za njenu izgradnju skupio je 2008. godine preko "crowdfundinga".

Madsen je ekscentrični danski pronalazač, inovator i milioner, koji iza sebe ima nekoliko značajnih naučnih projekata.

Kim Vol zadnji put je viđena živa tog dana kada se ukrcala na podmornicu, oko 20.30, kada je putnik s drugog broda koji je pored njih prolazio fotografisao Kim i Madsena dok su stajali na kontrolnom tornju podmornice.

Šta se sve nakon toga dogodilo vjerovatno se nikada neće otkriti, s obzirom na to da je Madsen, koji je optužen za ubistvo, već dva puta potpuno promijenio svoju priču.

S obzirom da se nije vratila kući, njen dečko je 11. avgusta, u petak u 2.30 ujutro policiji prijavio nestanak. Podmornica nije posjedovala opremu za satelitsko praćenje, tako da su spasilački timovi satima morali da traže gdje se podmornica uopšte nalazi.

U petak tek oko 10.30 podmornica je prvi put primijećena kod svjetionika u Oresundu, tjesnacu između Danske i Švedske. Spasilački tim je konačno uspostavio kontakt s Madsenom, ali pola sata kasnije, oko 11.00, podmornica se potopila i Madsen je spašen. Kim nije bila na podmornici.

Madsen je policiji ispričao da se na podmornici dogodila nesreća usljed koje je Kim Vol izgubila život, te da ju je ‘pokopao’, odnosno njeno tijelo je bacio u more 50 kilometara južno od Kopenhagena.

Nikakvi detalji o nezgodi na podmornici nisu objavljeni. Međutim, samo spasavanje Madsena je isto tako bila bizarna scena. Kada su ga našli, Madsen se smijao od sreće jer je bio pronađen, i samo je rekao kako je Nautilus potopljen i uopšte nije spominjao novinarku.

Uz spasilački tim su bile i kamere lokalne televizije i oni su ga pitali zna li nešto o novinarki.

"Imate li ikakve podatke o njenim kontaktima", pitali su ga.

"U mom telefonu na dnu okeana", odgovorio im je Madsen.

"Dakle, ne znate njeno ime ili nešto?", nastavili su da ga ispituju.

"Samo da se zove Kim. Ne provjeravam pozadinu novinara, oni nazovu i pitaju ‘mogu li vas intervjuisati’", odgovorio im je Madsen.

Tri dana nakon što su spasioci našli Madsena, 14. avgusta, policija u Kopenhagenu je objavila da su nakon istrage došli do zaključka da je podmornica namjerno potopljena.

Šta se dogodilo novinarki Kim Vol?

Šta se tačno dogodilo nesretnoj Kim potpuno je nejasno, a prošlo je punih 13 dana dok nije zvanično potvrđena njena smrt. I dok se istina o smrti novinarke ne zna, u međuvremenu su objavljeni jezivi detalji povezani s njenom smrću.

Naime, 21. avgusta južno od Kopenhagena, u Klidesenu, biciklista je pronašao torzo, tijelo bez ruku, nogu i glave, a policija je utvrdila su svi udovi namjerno odrezani.

Dva dana kasnije policija je DNK analizom Kimine četkice za zube i četke za kosu potvrdila da je riječ o njenim ostacima, te su objavili da su njenu krv pronašli i na potopljenoj podmornici.

Za torzo je bio zavezan poveći komad željeza, a sam torzo imao brojne ubode nožem ili nekim sličnim predmetom, s ciljem da iz tijela izađe sav vazduh.

Željezo i ubodi trebali su osigurati da torzo ne ispliva na površinu. Madsenova advokatica Betina Hald Engmark izjavila je da njen klijent ne priznaje nikakvu krivicu.

"Ono što je otkrila DNK analiza ne demantuje objašnjenje mog klijenta o tome šta se na podmornici dogodilo", rekla je Engmark.

A ono što je Madsen rekao, dva puta je mijenjao.

Prema prvoj verziji priče, Madsen je 10. avgusta Kim oko 22.30 dovezao do restorana Halvandet, koji se nalazi blizu mjesta na kojem su se našli tog dana u 19.00.

Vlasnik restorana Bo Petersen je izjavio da je cijelo područje dobro pokriveno video kamerama, a snimke je predao policiji.

Policija nije objavila šta se na snimcima nalazi, ali su zato otkrili da je, nakon što su snimci pregledani i nakon saslušanja Madsen promijenio svoj iskaz.

Rekli su da im je Madsen ovaj put otkrio da je njeno tijelo nakon nezgode na podmornici bacio u more. I policija i porodica novinarke traže odgovore na brojna pitanja, a švedska i danska policija pozvali su sve koji su ikada bili na Madsenovoj podmornici ili su putovali s njim da im se jave i ispričaju šta su s njim doživjeli.

Ovaj bizaran slučaj natjerao je dansku policiju da otvore nikad riješeni slučaj japanske studentkinje Kazuko Tojonge. To je slučaj iz 1986. godine. Njeno tijelo takođe je pronađeno u vodama blizu Kopenhagena, mjesec dana nakon što je nestala i nikada, 30 godina otkako je njeno tijelo pronađeno, nije otkriveno šta joj se dogodilo.

Naime, njeno tijelo je pronađeno raskomadano u vrećama na nekoliko lokacija u moru, a policija sada traži moguću vezu između dva ubistva – Kazuko Tojonge i Kim Vol.

Što se tiče Madsena, o njegovoj životnoj priči se ima šta napisati. Rođen je 1971. godine, a odrastao je s ocem i troje braće u malom gradu na obali Zelanda, najvećeg danskog ostrva. Otac mu je bio stolar, a Madsen je jednom ispričao da ih je otac zlostavljao. Njegov otac je radio barake za nacističke vojnike za vrijeme rata koji su okupirali Dansku.

Madsen se još kao dijete počeo zanimati za nauku i već sa 15 godina je u školskom dvorištu lansirao rakete koje je sam izradio. Nakon škole počeo je studirati strojarstvo, ali nikada nije završio fakultet.

Njegove ambiciozne vizije i inovacije donijele su mu popularnost i podršku javnosti, pa je tako postao neka vrsta lokalnog selebritija kojem je zajednica pomagala i često su mu donirali novac kako bi svoje inovativne ideje ostvario.

Madsen je 2008. godine osnovao "Copenhagen Suborbitals", kompaniju za amatersko istraživanje svemira. Međutim, do 2011. godine Madsenovi odnosi s partnerima i kolegama u kompaniji postali su tako loši da su ga svi ostavili, pa je nastavio da radi sam.

Oni koji su s njim radili opisuju ga kao osobu s kojom je jako teško raditi i sarađivati, a kako je ambiciozan, često zna da plane na ostale kolege i njihov rad.

Ali, isto tako Madsen je sve ove godine pokazivao neke znakove blage poremećenosti i ludila. Prije dvije godine se posvađao s volonterima koji su mu pomagali da izgradi Nautilus i poslao im je poruku čudnog sadržaja.

"Nautilus je uklet. To prokletstvo sam ja i na Nautilusu nikada neće biti mira dokle god sam ja živ", napisao je.

Takođe je volio da eksperimentiče s raznim seksualnim fetišima. Podmornice je počeo da gradi 2002. godine, a UC3 Nautilus mu je treća.

Madsen je dovodio goste na Nautilus i prije Kim Vol i to su upravo posjetioci podmornice s kojima policija želi da stupi u kontakt. Jedan od njegovih bivših kolega iz "Copenhagen Suborbitalsa" rekao je za danske novine da je Madsen živopisan lik, ali da ne misli da je u stanju da nekoga ubije.

"On nije zao, ne vjerujem da ju je namjerno ubio. Istina je da on ne zna da se nosi sa stresom, ali nije u stanju da nekoga ubije. A i do sada su mu na podmornice već dolazili novinari, radio je dosta s medijima. Međutim, mogu zamisliti da se neka nezgoda na podmornici dogodila. Podmornice su neudobne i nezgrapne i u njima je jako nezgodno da se krećete. Moguće je da je pala i slomila vrat", rekao je Jens Falkenberg.

S druge strane, njene kolege tvrde da je Kim uvijek bila odgovorna i savjesna i da nikada ne bi učinila ništa glupo niti bi se dovela u opasnost.

Kao novinarka je puno putovala tako da je imala dosta iskustva. Danski novinari i fotografi koji su radili s njim takođe nemaju o njemu lijepih riječi.

Madsen je kažu, bio jako bezobrazan prema novinarima koji nisu cijenili njegov rad, a jedan fotograf je kazao da je Madsen potpuno lud.

Inače, za Dansku nije neobično da se gotovo ništa ne zna o slučaju i da se nikakvi detalji ne daju u javnost, jer je kod njih uobičajeno da policija radi iza ‘zatvorenih vrata’. Čak ni Madsenova advokatica ne može da objavi njegovu stranu priču, osim što može reći da je njen klijent nevin.

(Express.hr)