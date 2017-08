Uhapšen Srbin zbog pljačke u Njemačkoj, namjeravao pješke u Srbiju

MINHEN - Na granici Srbije i Mađarske uhapšen je Rijad K. (26), državljanin Srbije osumnjičen da je ukrao milion evra iz blindiranog vozila kojim se prevozio novac za banke u Njemačkoj, javljaju danas njemački mediji.

Kako se navodi, Rijad je uhapšen dok je pješice pokušavao da uđe u Srbiju, prenosi "Blic".



On je zbog svoje spektakularne pljačke preko noći postao jedan od najtraženijih bjegunaca u Njemačkoj, nakon što je ukrao milion evra koje je prevozio u kompaniji za obezbjeđenje "Prosegur" u kojoj je bio zaposlen.



Vjeruje se da je Rijad u ovoj nesvakidašnjoj kradi imao saučesnika.



Rijad K. je u četvrtak ujutru, po običaju, sa dvojicom kolega, u blindiranom vozilu firme "Prosegur", gdje radi po ugovoru, išao do banaka po novac.



Ostao je u vozilu dok su dvojica kolega izašla da bi preuzela evre upakovane u specijalne vreće. Čim su mu nestale iz vidokruga, Rijad K. je dao gas i pobjegao u blindiranom kombiju sa novcem.



Poslije vožnje ne duže od 400 metara od mjesta gdje je ostavio dvojicu kolega, 26-godišnji državljanin Srbije je na parkingu koji nije vidljiv sa glavnog puta, ostavio transportno vozilo i nestao.



Tu ga je, kako se vjeruje, čekao pomagač i zajedno su iznijeli novac iz blindiranog kombija. Iza njih je ostalo tek nekoliko novčanica koje su, kako se vjeruje, ispale iz vreća.



Njemački "Bild" je objavio da je lopov, vjerovatno rodom iz Zapadne Srbije, a prenio je i da kompanija za obezbjeđenje "Prosegur" kod koje je lopov bio zaposlen nije imala komentar na ovaj incident.



U petak, dan poslije nesvakidašnje pljačke, policija je saopštila da je osumnjičeni Rijad K. već poznat, i to zbog krađa i napada. Međutim, napomenuli su mediji u Njemačkoj, ta djela po svemu sudeći nisu bila dovoljno ozbiljna pa je on nesmetano dobio licencu da se bavi poslovima obezbjeđenja novca.