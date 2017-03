Uhapšena jedna osoba u blizini Bijele kuće

VAŠINGTON - Jedna osoba je uhapšena nakon što je sumnjivo vozilo prišlo kontrolnom punktu u blizini Bijele kuće, saopšteno je danas iz američke tajne službe.

Američka medijska kuća CNN javila je da je vozač tvrdio da ima bombu.

Televizijska mreža, pozivajući se na izvore iz bezbjednosnih službi, navodi da nema potvrde da je bilo kakva naprava pronađena sinoć u vozilu, ali da su mjere obezbjeđenja oko Bijele kuće pojačane.

Tajna služba je sapštila da je nepoznati vozač priveden nakon što se vozilo približilo punktu, ali ne pominje se nikakva eksplozivna naprava. Nekoliko ulica oko Bijele kuće zatvoreno je za saobraćaj.

On the other sides of the White House--15th and F likely near where the driver attempted to get onto the White House grounds. pic.twitter.com/s1qb1KyHQe