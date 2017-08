Ukrajina obezbjeđuje Pjongjangu raketne motore?

VAŠINGTON - Američki mediji objavili su informaciju da bi američke vlasti mogle da uvedu sankcije Ukrajini ukoliko se potvrdi da ona ima trgovinske odnose sa Sjevernom Korejom.

Novine "New York Times" objavile su materijal u kom se govori o pažljivom proučavanju značajnog napretka u raketnom programu Sjeverne Koreje nakon mnogo godina neuspjeha. Stručnjaci su počeli da proučavaju podatke o tome šta upravo danas omogućava Pjongjangu da postigne uspjeh u razvoju raketne tehnologije.

List navodi izjavu eksperta o raketnoj tehnologiji sa Međunarodnog instituta za strateške studije Majkla Elemana. Eleman je izjavio:

"Postoje razlozi da se vjeruje da je, nakon što je Sjeverna Koreja prije oko dvije godine promijenila dobavljača raketnih motora, program krenuo sa mrtve tačke".

Ekspert smatra da Pjongjang "na crnom tržištu" može da nabavi raketne motore čiji je proizvođač ukrajinska kompanija "Južmaš". Eleman ovo objašnjava činjenicom da je ukrajinska tehnologija produžetak sovjetske tehnologije, pa je stoga idealna za razvoj raketne programa Sjeverne Koreje.

"Ostaje da se vidi koliko Pjongjang ima raketnih motora i da li zaista postoje ilegalne isporuke sa teritorije Ukrajine", ističe Eleman.

Ako se utvrdi da Ukrajina isporučuje raketne motore Sjevernoj Koreji, to bi moglo da dovede do gubitka podrške zapadnih partnera, osim, naravno, ako nabavku u startu nisu ovlastile same Sjedinjene Američke Države da bi se dobio izgovor za destabilizaciju situacije u istočnoj Aziji.

