Uragan Irma grabi prema Karibima

KARIBI - Uragan Irma danas je nad istočnim dijelom Atlantskog okeana ojačao na kategoriju 3 i ide ka Karibima, saopštio je američki Nacionalni centar za uragane, prenosi Rojters.

Navodi se da se uragan nalazi na oko 1.160 kilometara zapadno od grupe ostrva Kabo Verde i da izaziva vjetrove maksimalne brzine od 185 kilometara na čas.

Uragan se kreće prema Portoriku, koji je teritorija SAD, kao i Dominikanskoj Republici i susjednom Haiti i mogao bi da tamo sredinom naredne nedjelje donese padavine.

