Uragan Irma se približava Tampi

MAJAMI - Uragan Irma, koji je zbog slabljenja vjetrova na brzinu od 135 kilometara na čas spao na oluju kategorije 1, približava se regionu zaliva Tampa na Floridi, nakon što je izazvao bujice, čupao krovove i izazivao nestanke struje širom ove američke savezne države, navodi AP.

Navodi se da Irma nalazi na 40 kilometara sjeveroistočno od grada Tampe.

Američki Nacionalni centar za uragane ranije je saopštio da se prvo na udaru nalazi područje južno od grada Lejklenda, koji se nalazi istočno od gusto naseljenog regiona zaliva Tampa.

Uragan Irma nalazi se na 35 kilometara od Lejklenda i pomjera se brzinom od 22 kilometara na čas.

Očekuje se da uragan za sada ostane nad Floridom i potom nastavi prema američkim saveznim državama Džordžija, Alabama i Tenesi, kao i da Irma u međuvremenu oslabi na nivo tropske oluje.

Nacionalni centar za uragane da je Irma i dalje opasna po ljudske živote.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je sinoć da smatra da se SAD "malo posrećilo" nakon što je uragan Irma skrenuo sa prvobitnog kursa i uputio se ka zapadu duž obale Floride.

Uragan Irma oslabilo je na oluju kategorije 2, čime je tehnički izgubio status velikog uragana, nakon što se obrušio na jugozapad Floride, prenosi AP.

Tramp je odobrio da se na Floridi proglasi stanje prirodne katastrofe i naložio federalnu pomoć ovoj državi pogođenoj uraganom Irma.

To je od predsjednika SAD prethodno zatražio guverner Floride Rik Skot.

This is downtown #Miami as #Irma blew the bay into the Brickell Ave. area. The surge is starting to recede as the wind shifts. pic.twitter.com/MZoIVYc7aW