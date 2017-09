Uragani pustoše Karibe: Irma odnijela 14 života, Katja i Hose se zahuktavaju

MAJAMI - Oluja Irma veličine Francuske opustošila je mala ostrva na sjeveroistoku Kariba, Hose grabi ka ostrvu Livard, dok Katja jača na putu ka Meksiku

Uragan Irma zahvatio je ostrva Terks i Kejkos u Atlantskom okeanu, koja su pod britanskom upravom, nakon što je ostavio pustoš za sobom širom Kariba, usmrtivši najmanje 14 osoba.

Irma je iščupala krovove na jednom od ostrva, poplavila ulice i dovela do nestanka struje, prenosi Bi-Bi-Si.

Guverner Džon Friman rekao je za Bi-Bi-Si da su ljudi iz niskih područja evakuisani i poslati u skloništa.

Donoseći vjetrove od oko 290 kilometara po satu, oluja veličine Francuske opustošila je mala ostrva na sjeveroistoku Kariba prethodnih dana, uključujući Barbudu, Sveti Martin i Djevičanska ostrva, prenosi Rojters.

Snaga vjetrova opala je juče na oko 265 kilometara po času, kada je Irma stigla do sjevernih obala Dominikanske republike i Haitija donijevši sa sobom vjetrove snage uragana na ostrva Terks i Kajkos.

Ona se i dalje vodi kao "izuzetno opasna" oluja kategorije pet, što je najviši nivo prema američkom Nacionalnom centru za uragane, navodi Rojters.

Irma se nalazila na oko 85 kilometra južno od ostvra Velika Inagva, a očekuje se da će izazvati talase visine šet metara na Bahamima, prije nego što se preseli na Kubu i obruši se u nedjelju na južnu Floridu kao veoma moćan uragan četvrte kategorije.

Širom Kariba, zvaničnici su požurili sa evakuacijom više desetina hiljada stanovnika i tursita.

Na Kubi, više hiljada turista iz primorskih dijelova je evakuisano.

Prema procenama Crvenog krsta, oko 1,2 miliona ljudi pogođeno je Irmom, taj broj bi mogao naglo da poraste na 26 miliona.

Nakon razornog uragana Irma, Karibima i obali SAD prijete dva nova uragana - Katja i Hose.

Uragan Hose za sada je treće kategorije i očekuje se da stigne do ostrva Livard do subote, saopštio je američki nacionalni centar za uragane, prenosi Rojters.

On je za sada lociran 1.020 kilometara od ostrva Livard sa udarima vjetra od 195 kilometara na sat.

Uragan Katja polako jača i kreće se ka istočnoj obali Meksika i na putu je da dobije punu snagu uragana kada stigne do kopna, saopštio je Centar.

Katja je za sada uragan prve kategorije sa udarima vjetra od 140 kilometara na sat.

Na Karibima tutnji uragan Irma, za koji kažu da je jedan od najrazornijih. Još dva uragana formirala se na Atlantiku, a Meksiko je pogodio snažan zemljotres.

Sve tri "katastrofe" stale su na jedan satelitski snimak, koji ukazuje na blizinu uragana i zemljotresa.

Rano jutros razorni zemljotres jačine 8,2 stepena po Rihterovoj skali pogodio je južnu obalu Meksika. Tamošnji zvaničnici kažu da je riječ o zemljotresu najjačem u posljednjijh sto godina.

Zvanične informacije o žrtvama, kojih za sada ima najmanje pet, i materijalnoj šteti još uvijek se prikupljaju.

PHOTO: Satellite image shows Hurricanes #Irma and #Katia, as well as where the earthquake hit Mexico pic.twitter.com/teBFATR0yP