Utopijska šema EU nakon Prvog svjetskog rata: Dubrovnik u BiH, Slovenija ne postoji

U onlajn kolekciji rijetkih istorijskih karti "Boston Rare Maps" nalazi se jedna karta iz 1920. godine, "The New Europe with Lasting Peace. The Unionization of Middle Europe".

Riječ je o karti koja prikazuje utopijsku šemu Evropske Unije nakon Prvog svjetskog rata. Karta je napravljena uz popratni pamflet "Evropska unija: Vodič za trajni mir".

Kao što se vidi na mapi, Evropska unija je zamišljena da se sastoji od 24 kantona, a svaki kanton jednakog je oblika. Taj čudan oblik svakog kantona napravljen je, kako stoji u pamfletu, kako bi se cijela teritorija Unije ravnomjerno rasporedila, te da se svađe među pojedinim državama zauvijek prekinu.

Granice svakog kantona počinju kod bečke katedrale Svetog Stjepana, čije je ime promijenjeno u Sankt Stephan i zamišljen je kao glavni grad Unije. Izbor Beča kao glavnog grada Unije nije objašnjen.

Na karti su brojne zanimljivosti, pa se tako vidi da na primjer "kanton Ljubljana" uopšte ne postoji već je Slovenija podijeljena na kanton Grac i kanton Marsej.

Kanton Zagreb obuhvata srednju Dalmaciju, Liku, Sjevernu Hrvatsku, dio Austrije i dio Slavonije. Primorsko-goranska županija i Istra završile su u kantonu Grac, dok je jug Dalmacije s Dubrovnikom pripao kantonu Sarajevo.

Kantonu Beograd pripao je dio Mađarske, ali ne pripada mu dio južne Srbije. Taj dio pripao je nekoj vrsti srpsko-albanske države, čime je zapravo Srbija ostala bez Beograda.

Velika Britanija uopšte nije u Uniji, koja je podijeljena na četiri naroda: Romani, Germani, Sloveni i Mađari. Svi osim Mađara podijeljeni su na nekoliko nacija i u svakom kantonu su pripadnici barem dva naroda.

Takođe, prema pamfletu, svi s dvadeset i više godina imaju pravo glasa, osim žena. Predsjednik Unije bira se svake tri godine i svaki mandat pripada drugom narodu.

Mapu u pravoj veličini pogledajte na OVOM LINKU.

(Express.hr)