Užas u Americi: Malo dijete upucalo drugare

MIČIGEN - Prema izveštaju NBC Njuz, dvoje male djece je povrijeđeno i u kritičnom su stanju, kada je na njih pucalo treće dijete.

Kako se prenosi, i dijete koje je pucalo i povrijeđena djeca su predškolskog uzrasta. Nije, međutim, poznato otkud malom djetetu pištolj, kojim je pucao na drugu djecu.

Sve se dogodilo u Dnevnom centru u četvrtak u Dirnbornu u Mičigenu.

Povrijeđena djeca su u stabilnom stanju u lokalnoj bolnici.

Za sada niko nije optužen, a policija će utvrditi ko je odgovoran za to da se dijete pojavi s pištoljem u Dnevnom centru, kada se završi kompletna istraga.

