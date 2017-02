Uživo: Puca najveća brana u SAD (VIDEO)

Nedaleko od grada Orovila u Sjevernoj Kaliforniji uvedeno je vanredno stanje zbog opasnosti od pucanja najveće brane u SAD.

Prema navodima tamošnjih vlasti, evakuisano je oko 200.000 stanovnika područja nizvodno od brane.

Iznenadno naređenje za evakuaciju stanovništva uslijedilo je pošto su zvaničnici utvrdili da bi pomoćni prelivnik na brani na jezeru Orovil mogao da popusti u bilo kom trenutku i da izazove poplave u seoskim područjima duž rijeke Feder.

Vlasti takođe ispuštaju vodu kako bi smanjile nivo vode u jezeru. Orovil je grad od 16.000 stanovnika. Na prelivniku brane „Orovil“, koja je sa 230 metara najviša u SAD, nedavno se pojavila ogromna rupa, ali su vlasti tvrdile da nema opasnosti po građane koji žive u njenoj blizini.

Brana kod Orovila, grada sa oko 16.500 stanovnika, visoka je 230 metara, a građena je od 1962. do 1968. godine.

Kako mediji prenose ljudima nije baš najjasnija situacija u kojoj se nalaze i zbog čega postoji toliki rizik, društvenim mrežama kruže crteži na kojima se objašnjava u čemu je zapravo problem i zašto tolika opasnost prijeti gradu.

For those trying to understand the #OrovilleDam situation in #California, this #diagram should help. #evacuation #OrovilleSpillway #Oroville pic.twitter.com/lt1PxDCZtH