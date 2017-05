Velika Britanija obustavila razmjenu informacija sa SAD oko Mančestera

LONDON - Britanska policija, koja istražuje samoubilački bombaški napad u Mančesteru, obustavila je razmjenu informacija sa SAD pošto su neki obavještajni podaci "procurili" u američkim medijima, javio je danas BBC.

BBC navodi da se mančesterska policija nada da će uskoro biti ponovo uspostavljena normalna razmjena obavještajnih podataka, ali da je "trenutno bijesna".

AFP je istovremeno javio da je britanska policija saopštila da curenje informacija o terorističkom napadu u Mančesteru ugrožava istragu.

Portparol policijske jedinice za borbu protiv terorizma je rekao da su se se istražitelji "oslonili na poverenje" partnera širom svijeta, ali da su ti "odnosi i istraga ugroženi kada je to povjerenje narušeno".

Američki mediji su objavili fotografije koje navodno prikazuju eksplozivnu napravu korišćenu u napadu u Mančesteru.

New York Times je juče objavio fotografije koje navodno prikazuju mogući detonator, bateriju, navrnje i šrafove korišćene za šrapnele, kao i delove ranca korišćenog u napadu, objavio je CNN.

Times, ne navodeći izvor, piše da su britanske vlasti omogućile pristup fotografijama predmeta pronađenih na mjestu eksplozije.

Britanska premijerka Tereza Mej izraziće danas zabrinutost povodom curenja obavještajnih podataka u američkim medijima o samoubilačkom bombaškom napadu u Mančesteru tokom sastanaka sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom na samitu NATO u Briselu, objavio je The Guardian.

Britanska vlada "bijesna" je zbog curanja niza detelja u vezi sa istragom o napadu na koncertu američke pjevačice Arijane Grande u ponedjeljak, u kojem su ubijene 22 osobe, navodi Rojters pozivajući se na Sky news.

Britanska ministarka unutrašnjih poslova Amber Rud nazvala je u srijedu "iritantnim" to što su detalji o bombaškom napadu na koncertu u Mančesteru "procurili" do američkih medija, prije nego što su objavljeni u Britaniji, navodeći da je o tome razgovarala sa vlastima SAD i da se to ne smije ponoviti.

"Britanska policija je bila veoma jasna da želi da kontroliše protok informacija da bi se zaštitio integritet operacije...Tako da je iritantno kada informacije dođu iz drugih izvora i ja sam bila potpuno jasna sa našim prijateljima da se to ne smije ponoviti", istakla je Rud.

Upitana da li su time američke vlasti ugrozile istragu, Rud je odgovorila da "ne bi išla tako daleko".

Rud je rekla i da napadač iz Mančestera, koji je u bombaškom samoubilačkom napadu na koncertu ubio 22 osobe, najvjerovatnije nije djelovao sam.

Potvrdila je da je osumnjičeni, koji je identifikovan kao Salman Abedi, poznat od ranije bezbjednosnim službama.

Mej je prethodno objavila da je Velika Britanija podigla nivo pretnje od terorizma na "kritičan" što znači da se smatra da je neizbježan novi napad.

Islamska država preuzela je odgovornost za ovaj napad.

Britanija i SAD sklopile su ranije sporazum o bezbjednosti koji, između ostalog, podrazumijeva razmjenu obavještajnih podataka i informacija.