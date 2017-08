Velike količine nafte iscurile u vode Perzijskog zaljeva

KUVAJT – Obalska straža i druge službe u Kuvajtu angažovane su danas u borbi protiv velike količine prolivene nafte koja je ostavila velike masne mrlje u Perzijskom zaljevu.

Do sada nije poznato gdje je i zbog čega došlo do izlijevanja nafte u more, a vlasti Kuvajta tvrde da nije riječ o nafti iz njihovih naftnih polja u Perzijskom zaljevu.

Iako još uvijek nije poznato o kojim količinama nafte je riječ, kuvajtska Agencija za okolinu saopštila je da nafta prijeti onečišćenju postrojenja za pitku vodu, elektrana i plaža na južnim obalama Kuvajta.

Najveće naftne mrlje vidljive su u Perzijskom zaljevu kod grada Ras al-Zour.

Kuvajtska novinska agencija KUNA javlja da stotine brodova i čamaca pokušavaju pod konrolu staviti naftu koja pluta kuvajtskim vodama Perzijskog zaljeva, a da će u drugoj fazi čistiti plaže i obale do kojih je nafta stigla.

U borbu protiv izlivene nafte u Perzijskom zaljevu su se uključile i vlasti i službe iz Saudijske Arabije koja također u tom području ima svoja naftna postrojenja.