Vikiliks otkrio "ruski trag" u hakovanju Makrona

Organizacija Vikiliks je saopštila da se u curenju prepiske izbornog štaba kandidata za predsjednika Francuske Emanuela Makrona devet puta pominje ime službenika ruske kompanije.

"#MacronLeaks (haštag kojim se označava curenje pisama Makronovog tima): ime službenika kompanije ’Evrika‘, koja radi za rusku vladu, pojavljuje se devet puta u podacima o curenju arhive xls_cendric.rar", napisala je organizacija na svom nalogu na Tviteru.

#MacronLeaks: name of employee for Russian govt security contractor Evrika appears 9 times in metadata for "xls_cendric.rar" leak archive pic.twitter.com/jyhlmldlbL