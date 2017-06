Više mrtvih i ranjenih u terorističkom napadu na iranski parlament i mauzolej Homeinija

TEHERAN - Najmanje sedam osoba je poginulo, a više je ranjeno u pucnjavi u zgradi Parlamenta Irana, prenosi agencija Tasnim. Nešto kasnije izvršen je napad u mauzoleju nekadašnjeg lidera ajatolaha Homeinija.

11.52 - Objavljen snimak napada na zgradu parlamenta

Na društvenim mrežama se pojavio snimak momenata kada su teroristi napali zgradu iranskog parlamenta u Teheranu.

Za sada nije poznat tačan broj stradalih, a zvaničnici su saopštili da je u napadu učestvovala neidentifikovana grupa.

11.40 - Iranske vlasti negirale su izvještaje o drugoj eksplozije na teritoriji mauzoleja imama Homeinija u Teheranu, javila je novinska agencija „Mer“.

Gunmen kill 7, injure many in Iran parliament https://t.co/6umTHANszy — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) June 7, 2017

Parliament shooting ‘minor incident’ https://t.co/JVGtGsUCAO — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) June 7, 2017

11.33 - Vanredni sastanak iranskog Savjeta bezbjednosti

U Teheranu je počeo vanredni sastanak iranskog Savjeta bezbjednosti nakon terorističkih napada u parlamentu i mauzoleju imama Homeinija.

Zvaničnik Savjeta Ali-Reza Mahdavi Šahrudi rekao je da će tema sastanka biti ovi teroristički napadi.

U dva odvojena koordinisana napada, dvije grupe naoružanih ljudi pucale su na poslanike u parlamentu i na ljude u mauzoleju u centru Teherana, javila je agencija IRNA.

IRNA navodi da su u napadu u parlamentu učestvovala četvorica napadača i da je jedan uhapšen. Napadači su nosili dva "kalašnjikova" i jedan pištolj.

11.30 - "Islamska država" preuzela odgovornost za napade

"Islamska država" preuzela je danas odgovornost za napade na zgradu iranskog parlamenta i mauzolej ajatolaha Homeinija u Teheranu, javila je agencija Amak, koja je pod kontrolom džihadista.

"Borci `Islamske države` napali su Homeinijevo svetilište i iranski parlament u Teheranu", navodi se u izvještaju.

Iranski mediji ranije su prenijeli da je u zgradi parlamenta ubijeno sedam osoba, a u mauzoleju jedna, dok je pet lica ranjeno. U zgradi mauzoleja odjeknule su dvije detonacije.

11.20 - Još jedna eksplozija potresla je mauzolej imama Homeinija u Teheranu nakon jutrošnje pucnjave i detonacije, javili su lokalni mediji.

"Head" of one of suicide bombers after detonation in southern #Tehran #Iran pic.twitter.com/qcXMUjOnvh — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) June 7, 2017

Prethodno je nekoliko napadača upalo u mauzolej i ubilo najmanje jednu osobu, a ranilo pet lica.

"Prema prvim informacijama, jedna osoba je poginula, a pet je povrijeđeno u pucnjavi u mauzoleju imama Homeinija", javila je novinska agencija Mehr.

Islamska država"preuzela je odgovornost za napade na zgradu iranskog parlamenta i mauzolej ajatolaha Homeinija u Teheranu, javila je agencija Amak, koja je pod kontrolom džihadista.

"Borci Islamske države napali su Homeinijevo svetilište i iranski parlament u Teheranu", navodi se u izvještaju.

Više iranskih medija prenijelo je ranije da je treći napadač, navodno, aktivirao pojas sa eksplozivom, kao i da su dvije osobe uhapšene.

Šef antiterorističkog odjeljenja pri Ministarstvu za obavještajne poslove izjavio je da je spriječen treći teroristički napad i da je bilo hapšenja, prenijela je državna stanica IRIB. Ministarstvo je zatražilo od građana da izbjegavaju sistem javnog saobraćaja. Mediji su prethodno prenijeli da je u napadu u zgradi parlamenta ubijeno sedam osoba.

Agencija Tasnim prenijela je da su jedan poginuli i dvoje ranjenih radnici obezbjeđenja Parlamenta, a još jedna žrtva je posjetilac. Napadača ima troje, a pucnjava se nastavlja. Napadači su, navodno, uzeli nekoliko ljudi za taoce.

​„Tri napadača u Parlamentu Irana, za sada su povređene dvije osobe. Nastavlja se razmjena vatre“, objavila je ranije novinska agencija „Tasnim“ na svom tviter nalogu. Identitet i ciljevi napadača još nisu utvrđeni.

The pic below shows one of attackers inside #Iran's parliament shooting at forces#Tehran pic.twitter.com/PsjTysRBOA — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) June 7, 2017

Agencija „Farsnjuz“ javila je da je jedan od napadača u Parlamentu bombaš-samoubica kog su trenutno opkolile snage bezbjednosti.

​Iranska državna televizija objavila je na svom sajtu da su četvorica terorista, uključujući i bombaša-samoubicu, nešto kasnije napala mauzolej nekadašnjeg lidera ajatolaha Ruholaha Homeinija.

#BreakingNews: Two attackers arrested in surrounding areas of Imam #Khomeini mausoleum in southern #Tehran#Iran — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) June 7, 2017

Više iranskih medija ranije je javilo da je navodno jedan napadač aktivirao samoubilački prsluk.

Pripadnici policije i obezbjeđenja svetilišta saopštili su da su neutralisali još jedan samoubilački prsluk na licu mjesta, prenijela je agencija „Farsnjuz“.

Prema posljednjim izvještajima, jedan od napadača je ubijen tokom sukoba, drugi je izvršio samoubistvo nakon gutanja kapsule cijanida, a treći je žena koja je uhapšena nakon sukoba sa policijom.

#BREAKING#Iran shooting

Body of suicide bomber in Imam Khomeini shrine. 2nd suicide attacker with 6 grenades reportedly shot dead by police pic.twitter.com/IWEswxNw5c — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) June 7, 2017

U napadu bombaša-samoubice na jugu Teherana povrijeđeno je nekoliko osoba, a sam bombaš je poginuo, prenijela je ranije agencija „Mer“ i dodala da su uhapšena dva napadača.

#BREAKING #Iran shooting

Based on primary reports, 1 killed, 5 injured in shooting spree at Imam Khomeini shrine. — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) June 7, 2017

​„Na osnovu prvih izvještaja, jedna osoba je poginula, a pet ih je povrijeđeno u pucnjavi u mauzoleju imama Homeinija“, objavila je agencija „Mer“.

#BREAKING#Iran shooting

Suicide bomber in Imam Khomeini shrine was reportedly a woman. She blew up herself outside shrine on western yard. pic.twitter.com/gXfV5OGm0r — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) June 7, 2017

The pics below show one of attackers killed by #Iran's #IRGC forces in nearby areas at Imam #Khomeini mausoleum in southern #Tehran pic.twitter.com/ketQhqeVMT — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) June 7, 2017

(sputnik)