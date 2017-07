WikiLeaks‏ objavio mejlove iz predizborne kampanje Makrona

PARIZ - WikiLeaks je objavio više od 20.000 mejlova iz predsjedničke kampanje francuskog lidera Emanuela Makrona.

Kako je prenio AP, ti mejlovi su objavljeni na sajtu Vikiliksa.

Reč je o poslatim i primljenim mejlovima u periodu od 20. marta 2009. do 24. aprila 2017. godine.

