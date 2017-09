Zašto Evropa veoma pažljivo prati situaciju u Kataloniji

Širom Evrope zvaničnici pažljivo, ali i tiho i sa nervozom, prate situaciju oko planiranog referenduma o nezavisnosti u Kataloniji, a veliki odziv koji bi mogao donijeti potvrdan ishod glasanja može da ohrabri i druge regione koji planiraju otcepljenje, navodi AP.

Trend secesije na evropskom kontinentu izložio bi EU novom pritisku i donio potencijal za izazivanje nasilja, ocjenjuje agencija.

Pa ipak, većina evropskih lidera se uzdržala od toga da javno zauzme stav o sutrašnjem referendumu u Kataloniji.

Uprkos tenzijama iza kulisa, oni oklijevaju da podrže bilo katalonske separatiste koji prkose španskom zakonu, bilo premijera Marijana Rahoja koji nastoji da blokira glasanje.

Podršku referendumu, mada tiho, pokazala je premijerka Škotske Nikola Sterdžen, koja je rekla da je potpuno legitimno da se Španija protivi nezavisnosti Katalonije, ali da je "pravo na samoopredjeljenje važan međunarodni princip, kao i da se nada da će on biti poštovan i u Kataloniji kao i drugdje".

Još jedan region koji naginje secesiji, Flandrija u Belgiji, vidi u referendumu nadu i gaji simpatije prema pritužbama bogate Katalonije koja se žali da pomaže siromašnije regione Španije. Italijanska desničarska Liga za Sjever, koja se zalaže za referendume za veću autonomiju Lombardije i Veneta, osudila je nedavna hapšenja katalonskih lidera.

"Rješenje od ponedjeljka"

Više vođa država Evropske unije su podržali nastojanja španske vlade da spriječi sutrašnje održavanje referenduma o nezavisnosti Katalonije, koji je španski Ustavni sud proglasio nezakonitim, i zatražili su da se unutrašnji spor u Španiji riješi i dijalogom ali tek "od ponedeljka".

To znači kad se stiša sukob oko i za EU, zakonski nevažećeg referenduma, poslje kojeg je separatistička katalonska pokrajinska vlada namjeravala da proglasi nezavisnost, bez obzira koliko učešće bilo na tom izjašnjavanju građana.



Foto: Tanjug/AP

To je u kuloarima nezvaničnog susreta na vrhu EU u Talinu priznala i predsjednica katalonskog parlamenta Karme Forkadelj, objasnivši da je "Evropa jedna Evropa sastavljena od država i države se međusobno brane".

Razočarana Karme Forkadelj je to izjavila pošto su više vođa EU u Talinu podržali vladu u Madridu, uključujući francuskog predsjednika Emanuela Makrona koji je saopštio da "poznaje samo jednog sagovornika i to je Španija, a sagovornik za stolom je (premijer) Marijano Rahoj".

"Polazim od jasnog načela, a to je da mi države članice EU nemamo nikakve poduke da dajemo jedni drugima", podvukao je Makron i naglasio da je "uvek potreban dijalog i ozbiljnost u političkom životu", a da "ima povjerenja u odlučnost Marijana da odbrani interes cijele Španije".

Italijanski premijer Paolo Đentiloni je podvukao da države EU "poštuju zakone svake članice, bez uplitanja u unutrašnja zbivanja, ali ukazujući na važeće zakone", dok je premijer Luksemburga objasnio da "u Španiji postoji ustav koji se mora poštovati, uz nužno političko rješenje kojim će se ispoštovati ustavni okvir".

Slične izjave su dali i lideri Rumunije, Litvanije i još nekih članica EU, kao i predsednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani i čelnik Evropske komisije Žan-Klod Junker.

Kako iz Talina izveštava katalonski dnevnik Periodiko, "evropski lideri polaze od stanovišta da je referendum unutrašnje špansko pitanje,ali ne kriju duboku zabrinutost", iako se ne vjeruje da bi sutra moglo doći do većih nereda i nasilja između pristalica referenduma i onih koji se tome protive, kao i policije i pravosudnih organa kojima naredbe izdaje Madrid.

Francuski list Mond u uvodniku, u mnogome sažima viđenja političkih vođa i bar dela javnosti u EU, ocjenjujući da je "referendum u Kataloniji bezvrijedan pokušaj, jer će uzdrmati Španiju koja je u usponu ekonomskog oporavka, a neće biti priznat ni od Madrida, niti od drugih zemalja Evropske unije".

Mond primećuje da rješenje mora da se nađe pregovorima, jer je "dužno poštovanje nacionalna osobenost Katalonaca".

"Ali da li je potrebno da to bude još više uvaženo unutar španske celovitosti tako da Katalonija ode do toga da jednostrano proglasi nezavisnost", postavlja pitanje pariski list, uz opasku da je to "cilj sasvim male većine u regionalnoj vlasti".

Mond ukazuje na to da po međunarodnom pravu neka manjina može tražiti pravo na samoopredjeljenje samo ako je potlačena grubom silom i predočava da "bilo da je reč o Kvebeku u Kanadi ili Škotskoj u Velikoj Britaniji, sve konsultacije o samoopredeljenju neke manjine u sklopu demokratske države su organizovane u saglasnosti s njenom centralnom vladom".