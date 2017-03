Zašto se "Oblast 51" baš tako zove?

Iako je CIA nedavno objavila tajna dokumenta koja potvrđuju postojanje "Oblasti 51", odgovori na brojna pitanja i dalje ne postoje. Možda najočiglednije od njih je zašto se "Oblast 51" tako zove.

Vremenom su se razvijale brojne teorije, a jedno od mogućih objašnjenja je da ime potiče još iz vremena nuklearnih testiranja u pustinjama Nevade.

Na mjestu koje je udaljeno nekoliko stotina kilometara od Las Vegasa, sprovedeni su neki od najvažnijih oružanih eksperimenata dvadesetog vijeka.

Suva klima pruža odlične uslove za letenje, raznovrstan teren savršen je za testiranje topova, a nekoliko suvih korita jezera predstavlja savršenu lokaciju za prinudna slijetanja.

Početkom četrdesetih godina prošlog vijeka, javno zemljište je ograđeno i počelo je intenzivno testiranje oružja.

Kako je Drugi svjetski rat završen, a počeo je Hladni rat, američke vlasti počele su da razvijaju i testiraju nuklearno oružje.

Američko zapovjedništvo podijelilo je tada polje za testiranje na trideset manjih "područja" i dodijelilo im u nazivima brojeve od 1 do 30.

Međutim, neka od njih su ostala tajna i nalaze se van teritorijalnih granica tog specifičnog geografskog područja.

Kako piše portal "Today I Found Out", "Area 58" bilo je, na primjer, mjesto nuklearnog eksperimenta u okviru kojeg su naučnici aktivirali bombu od 12 kilotona sa ciljem da proučavaju zemljotrese.

S obzirom na to da su Amerikanci pomno bilježili sva nuklearna testiranja, u oči upada činjenica da samo o jednom eksperimentu ne piše ništa.

Sproveden je 10. maja 1962. godine, u okviru testiranja nuklearnog oružja u Nevadi, ali nisu zabilježeni nikakvi detalji.

Ne piše na kojoj dubini je vršeno testiranje, ni koja je snaga tog nuklearnog oružja, a ne piše čak ni ko je sproveo eksperiment.

Sve to dovelo je do zaključka da je Oblast dobila ime po istom principu kao ostala područja nuklearnih testova, a kad se uzme u obzir da je godinu dana kasnije sproveden eksperiment u "Oblasti 52", onda je najvjerovatnije upravo to slučaj.

