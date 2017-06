Zbog parkinga mladić pred roditeljima nasmrt pretučen lopatom

Dvadesetogodišnji Kjui Saunders iz Stanforda nasmrt je pretučen lopatom pred roditeljima nakon svađe zbog parking mjesta.

Neimenovani svjedok je izjavio da je Saunders nakon tuče izgubio svijest, nakon tuče između dvije grupe ljudi, kada se on zaustavio svojim vozilom na parkingu.

On je brzo prebačen u bolnicu, ali je juče izgubio bitku za život.

Policija traga za ubicama mladića, a navodno su u napadu učestvovala dva čovjeka, koji su sa mjesta događaja pobjegli u bijelom kombiju.

Njihovo vozilo je pronađeno napušteno u Česingtonu, a za ubicama se još traga.

Svjedok nemilog događaja Rafael Frensis bio je na putu do svog posla kada je primjetio tuču.

Frensis je za "Evening Standard", ne zna šta je uzrok tuče.

"Bilo je mnogo žestokih udaraca. Neko od njih je govorio da će izvaditi pištolj i tada sam pokušao da se umješam i zaustavim sukob", rekao je svjedok.

Dodao je da je samo mogao da posmatra kako mladića udaraju u glavu lopatom, a potom je povikao prolaznicima da zovu Hitnu pomoć.

"Ovo je bio jedan užasavajući napad na parkingu prometne benzinske stanice, i siguran sam da postoje ljudi koji su vidjeli šta se dogodilo, ali još uvijek niko nije razgovarao s policijom. Ovo je sada istraga ubistva i pretražujemo cijeli grad za napadačima", rekao je glavni inspektor Džo Hejs.

Iz policije su pozvali sve koji znaju nešto o incidentu da se jave policiji, te dodali da postoji jedan čovjek s kojim će obaviti razgovor, a koji ima informacije bitne za slučaj.