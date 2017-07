MADRID - Najmanje 48 ljudi povrijeđeno je danas u željezničkoj nesreći u Barseloni, saopštila je služba za vanredne situacije.

Kako se navodi, nema izvještaja da je neko poginuo. Nesreća se dogodila na željezničkoj stanici u Barseloni.

BREAKING: Some 50 people injured as result of #train accident in #Barcelona https://t.co/CnVUDU156M pic.twitter.com/aBdHtp2jbC