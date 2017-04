Zemlje koje posjeduju rakete sa najvećim dometom: Ruska raketa leti do kraja svijeta

BEOGRAD - Interkontinentalne balističke rakete glavno su sredstvo odvraćanja i svega nekoliko zemalja poseduje tu vrstu oružja. Grupi koju čine Rusija, SAD, Francuska i Kina, uskoro bi mogla da se pridruži i Sjeverna Koreja.

R-36M (SS — 18 Satana), Rusija — domet 16.000 kilometara

U asortimanu balističkih raketa, R-36M ima najduži domet. Do sada je upotrebi više verzija ove rakete, od Modela 1 do Modela 6. Neke od ovih verzija mogu da nose i deset nezavisnih bojevih glava snage od 550 do 750 kilotona.

Prvu varijantu ove rakete Strateške snage SSSR-a dobile su 1975.

Dongfeng 5A (DF-5A), Kina — domet 13.000 kilometara

DF-5A predstavlja unapređenu verziju DF-5 i može da dosegne ciljeve u kontinentalnom delu SAD. Ovu verziju, sa preciznijim sistemom navođenja od prethodnika i većom težinom projektila (3.200 kilograma), kineska armija je stavila u upotrebu 1983. Raketa može da nosi šest nezavisnih bojevih glava težine po 600 kilograma.

Za razliku od ruskog R-36M, koji može da se lansira samo iz silosa, najmoćnija kineska interkontinentalna raketa može da se lansira i sa lansirne rampe.

R-29RMU „Sinjeva“ (RSM-54), Rusija — domet 11.574 kilometara

„Sinjeva“ (NATO kodno ime SS-N 23 Skif), ruska raketa treće generacije koja je u upotrebi od 2007, a planirano je da ostane u sastavu ruskih strateških snaga do 2030. Predviđena je za ispaljivanje sa podmornica klase Delta IV ruske ratne mornarice.

Može da nosi četiri velike bojeve glave ili deset bojevih glava snage 100 kilotona. Smatra se da bi, u slučaju upotrebe, visokom tačnošću pogađala ciljeve jer koristi navigacioni sistem GLONASS (ruski pandan američkom GPS).

UGM-133 „Trident“ II, SAD — domet 11.300 kilometara

„Trident II“ je podmornička balistička raketa i raspoređena je na američke podmornice klase „Ohajo“ i britanske klase „Vangard“. Očekuje se da ova verzija ostane u službi do 2042.

Prvi test ove rakete izvršen je 1987. iz Kejp Kanaverala, a u upotrebi je od 1990. Može da ponese do osam V88 ili V76 nuklearnih bojevih glava.

Dongfeng 31A (DF-31A), Kina — domet 11.200 kilometara

DF-31A (NATO kodno ime CSS 9 mod-2), kineska interkontinentalna raketa dugog dometa koja može da ponese jednu termonuklearnu bojevu glavu od 1.000 kilotona.

Razvijena je iz verzije DF-31, a Drugi artiljerijski korpus Kineske narodnooslobodilačke armije opremljen je ovim raketama 2006. Može biti lansirana iz silosa ili sa pokretnog lansera.

RT-2UTTH „Topol M“, Rusija — domet 11.000 kilometara

„Topol-M“ je napredna verzija rakete „Topol“ i prva je raketa razvijena posle raspada SSSR-a. Može da bude lansirana iz silosa ili sa mobilnog lansera i nosi jednu bojevu glavu snage 550 kilotona ili do šest MIRV bojevih glava, zajedno sa mamcima.

Projektil je razvijen u Moskovskom institutu termalnih tehnologija (MITT), a proizveo ju je Votkinski mašinski zavod. Može da izdrži zračenje, elektromagnetni puls ili nuklearnu eksploziju u opsegu od preko 500 metara, a takođe je otporna na pogotke visokoenergetskih lasera.

„Minitmen III“ (LGM-30G) SAD — domet 10.000 kilometara

Ovo je jedina operativna raketa u kopnenom arsenalu armije SAD. Prva verzija ove rakete ugledala je svjetlo dana 1961, a unapređene verzije, „Minitmen II“ i „Minitmen III“, razvijene su 1964. i 1968. „Minitmen III“ je u službu primljen juna 1970. To je prva raketa na svijetu koja je bila sposobna da ponese više bojevih glava odjednom.

M51, Francuska — domet 10.000 kilometara

M51 je francuska podmornička interkontinentalna raketa i predstavlja unapređenu verziju M45. Raketa je primljena u službu 2010. i nose je podmornice klase „Triomfan“.

Operativni raspon rakete kreće se između 8.000 i 10.000 kilometara. M51 teži 50 tona i može da ponese šest bojevih glava snage od 100 do 150 kilotona.

UR-100N (SS-19 „Stileto“), Rusija — domet 10.000 kilometara

Ova raketa NATO kodnog imena SS-19 „Stileto“ je četvrta generacija interkontinentalnih balističkih raketa u sastavu Strateške komande ruske armije.

U upotrebi je od 1975, a očekuje se da će ostati u upotrebi do 2030. Može da ponese do šest MIRV bojevih glava snage 550 kilotona. Za precizno navođenje zadužen je inercijalni navigacioni sistem.

RSM-56 „Bulava“, Rusija — domet 10.000 kilometara

„Bulava“ je najnoviji podmornički projektil u sastavu ruske mornarice i namenjen „Borej“ klasi nuklearnih podmornica. Prva podmornica naoružana ovim raketama bila je „Jurij Dolgoruki“ 2013.

Svaka raketa može da nosi šest do deset bojevih glava snage 100-150 kilotona i može da preživi nuklearni udar minimalnog opsega do 500 metara.

Slučaj Severna Koreja

Najtajnija zemlja na svijetu već duže vreme razvija balističke rakete, a pretpostavlja se da intenzivno radi na razvijanju i interkontinentalnih balističkih projektila. Prije nekoliko dana izvršila je, za sada neuspješnu probu nepoznatog projektila, za koji se pretpostavlja da pripada toj klasi.

Takođe, na paradi održanoj u čast 105. rođendana osnivača Sjeverne Koreje Kim Il Sunga 15. aprila predstavljeno je oružje za koje se pretpostavlja da su interkontinentalne rakete KN-14 (domet 10.000 kilometara) i KN-8 (Huasong — 13) dometa 11.500 kilometara.