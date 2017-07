Zemljotres jačine 6,7 stepeni pogodio Tursku i Grčku, dvoje mrtvih, preko 170 povrijeđenih

ATINA, ANKARA - Najmanje dvije osobe su poginule, a 170 je povrijeđeno u zemljotresu jačine 6,7 stepeni po Rihterovoj skali koji se dogodio rano jutros u Egejskom moru u blizini popularnih grčkih i turskih turističkih destinacija, saopštili su grčki i turski zvani;nici.

Na grčkom ostrvu Kos, prema navodima lokalnih zvaničnika, najmanje dvije osobe su poginule, a 100 je povrijeđeno, prenio je Rojters.

Preko puta, u turskom letovalištu Bodrumu, oko 70 povrijeđenih prebačeno je u bolnicu.

Zemljotres se dogodio u 22.31 po srednjeevropskom vremenu, na dubini od 10 kilometara, saopštio je Američki geološki zavod.

Grčke vlasti su poslale helikoptere da bi povrijeđene prebacili na veće grčko ostrvo Rodos kako bi im bila pružena ljekarska pomoć.

Prema navodima grčke obalske službe, zemljotres je načinio štetu u luci na ostrvu Kos jer je izazva i mani cunami.

Nakon potresa od 6,7 stepeni, registrovano je i skoro 20 manjih zemljotresa.

This is the 17th felt #earthquake in Dodecanese Is.-Turkey Border Reg in the last 7 hours https://t.co/wPtMW5w1CT