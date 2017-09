Zemljotres od 8 stepeni zatresao Meksiko

ČIJAPAS - Zeljortres jačine 8 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je jutros Meksiko.

Epicentar zemljotresa je bio u saveznoj državi Čijapas na dubini od 10 kilometara, objavio je portal EMSC, dok Američki geološki institut kaže da je dubina bila 35 km.

Epicentar zemljotresa bio je 123 kilometra jugozapadno od grada Pijijijapan.

Kako se navodi, potres se osjetio i u prestonici Meksiko sitiju, a stanovnici su zbog jačine istrčali na ulice.

Informacije o šteti i eventualnim žrtvama još nema, a vlasti su izdale upozorenje na cunami.

Upozerenje za cunami izdato je za Meksiko, Gvatemalu, El Salavador, Kosta RIku, Nikaragvu, Panamu i Honduras.

Stranica EMSC javlja da se zemljotres osjetio od Meksika do San Salvadora.

Uskoro opširnije...

M8.0 #earthquake (#sismo) strikes 200 km SW of Tuxtla Gutiérrez (#Mexico) 25 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/hKkngae5Yd