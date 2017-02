Ženama na istoku Libije zabranjeno da putuju bez muške pratnje

TRIPOLI - Vlasti u istočnoj Libiji zabranile su ženama da putuju u inostranstvo bez muške pratnje, što je naišlo na podsmjeh.

Odluku je u četvrtak donio načelnik generalštaba i vojni vladar istočne Libije Abdel-Razek al-Naduri. Njega je na taj položaj postavio vojni komandant Kalifa Hifter koji je saveznik međunarodno priznatog libijskog parlamenta.

Aerodromske vlasti saopštile su da ne sprovode odluku.

Libijska aktivistkinja Iman Bugaigis napisala je na Twitteru da je "smešno" da se u 2017. godini raspravlja "da li je u redu da žene od 60 godina putuju bez pratnje muškarca koji može da ima 20 godina".

Nastala je i satirična pjesma "Mogu biti tvoj Mahram, dušo", libijska verzija pjesme Enrikea Iglesijasa "I can be your Hero baby" (Mogu biti tvoj heroj, dušo). "Mahram" je termin za mušku pratnju.