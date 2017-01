Zigmar Gabrijel novi šef njemačke diplomatije

BERLIN - Socijaldemokrata Zigmar Gabrijel preuzeo je danas dužnost ministra spoljnih poslova Njemačke od Franka-Valtera Štajnmajera za koga se očekuje da će sredinom februara biti izabran za predsjednika Savezne Republike.

Njemački predsjednik Joakim Gauk ozvaničio je danas Gabrijelovu ostavku na mjesto ministra ekonomije i njegovo imenovanje za šefa diplomatije.

Gabrijelov dosadašnji portfelj ekonomije preuzima Brigite Cipries (Brututte Zypries) koja je, kao i Gabrijel, iz Socijaldemokratske partije (SPD), ali on će zadržati mesto vice-kancelara u koalicionoj vladi socijaldemokrata i konzervativaca (CDU/ CSU) kancelarke Angele Merkel.

Jedno vrijeme je Gabrijel (57) smatran potencijalnim kandidatom SPD za kancelara na parlamentarnim izborima 24. septembra ove godine, ali on je u srijedu objavio da se neće kandidovati i ustupio svoje mjesto Martinu Šulcu, bivšem predsjedniku Evropskog parlamenta.

Ako na izborima u septembru aktuelna koalicija bude ponovo pobijedi, on bi trebalo da zadrži mjesto ministra spoljnih poslova, ocjenjuju posmatrači.

Gabrijel će u svoju prvu zvaničnu posjetu kao šef diplomatije otići sutra u Pariz gdje će se sastati sa svojim francuskim kolegom Žan-Mark Eroom.

Ministarstvo spoljnih poslova Njemačke je navelo da Gabrijel želi da što je prije moguće posjeti SAD, ali to ne može da se sprovede prije no što budući američki državni sekretar Reks Tilerson, koga je za to mjesto odredio predsjednik SAD Donald Tramp, ne preuzme dužnost.

