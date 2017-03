wearenotafraid: Podrška Londonu na društvenim mrežama

Nakon napada koji se desio ispred britanskog parlamenta u centru Londona, društvenim mrežama se širi hešteg #wearenotafraid u znak podrške svim žrtvama ali i građanima Londona.

Mediji su prenijeli da su dvije osobe stradale a više njih ranjeno, dok je napadač upucan.

Policija je napad okarakterisala kao "teroristički čin" te je otvorena teroristička istraga.

We stand together against terrorism #wearenotafraid pic.twitter.com/auTk6bMdv1

Prema izjavama svjedoka, automobil koji je vozio osumnjičeni pokosio je nekoliko pješaka prije nego što se zabio u ogradu ispred parlamenta.

Britanska premijerka Tereza Mej predjsedavaće sastankom vladinog Komiiteta za vanredne situacije (COBRA) nakon napada.

O događaju u Londonu informisan je i predsjednik SAD Donald Tramp, a Stejt dipartment je saopštio da prati situaciju i pokušava da otkrije da li među povrijeđenima ima američkih turista.

Društvenim mrežama se šire poruke podrške i zajedništva.

You will not break us, only bring us closer together. #LondonIsOpen #LondonStrong #WeAreNotAfraid #Westminster pic.twitter.com/tZbVWNzQbh