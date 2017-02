Aleksandra Roljić: Pronašla sam sebe u atletici

Aleksandra Roljić, atletičarka Banjaluke, gleda ka Keniji, zemlji u kojoj bi trebalo da nastupi na Svjetskom prvenstvu za mlađe juniore. Do puta u Najrobi ima još dosta vremena, ali zna da su pred njom brojni naporni treninzi i odricanja.

Borba najboljih mlađih juniora svijeta za medalje i što bolje plasmane je u julu.

"Veoma se radujem tom takmičenju. Biće izuzetno jako prvenstvo, potrudiću se da istrčnim najbolje što mogu 800 metara, a priželjkujem finale. Vidjećemo šta će biti. Takođe, ove godine ću nastupiti na Balkanskom prvenstvu za mlađe juniore i tu mislim da mogu do medalje. Biće potrebno dosta odricanja da bih došla do uspjeha, ali spremna sam na to", rekla je Roljićeva, bh. reprezentativka i članica AK Banjaluka.

Roljićeva je prošle sedmice na Balkanskom juniorskom prvenstvu u Istanbulu osvojila bronzanu medalju u trci na 800 metara istrčavši ovu dionicu za 2.13,03 minuta. Ovim rezultatom je ispunila normu za SP, ali i popravila rekorde BiH za mlađe i starije juniorke, te seniorke.

"Ovo je moj najveći uspjeh, ali nadam se da ću biti još bolja"

"Ovo je moj najveći uspjeh, ali nadam se da ću biti još bolja. To je rezultat sedam godina treniranja, truda, a za uspjeh su zaslužni i moj trener Goran Panić i porodica, koji me maksimalno podržavaju. Uspjeh je još veći ako se zna da sam se takmičila sa atletičarkama i tri godine starijima", rekla je šesnaestogodišnja atletičarka Banjaluke.

Na atletsku stazu je došla 5. oktobra 2010. godine i zavoljela atletiku.

"Na školskim kros takmičenjima sam stalno pobjeđivala i moj kum Milorad Bilbija (nekadašnji fudbaler) me savjetovao da odem u AK Banjaluka na jedan trening. Pronašla sam sebe u atletici. Nije mi naporno trenirati, naporno mi je ponekad učiti", rekla je kroz osmijeh Aleksandra, inače učenica prvog razreda medicinske škole, koja se trudi da uskladi obaveze.

Dodala je da je uspjeh u Istanbulu ostvarila i zahvaljujući odličnim pripremama u Ulcinju, jer je u snježnoj Banjaluci u januaru bilo veoma hladno.

"Da sam ostala u Banjaluci, ne bi bilo ovih rezultata, jer nije bilo uslova da se ovdje odrade pripreme. Na pripreme sam otišla zahvaljući klubu i porodici, a selektor će se potruditi da nam obezbijedi pripreme za SP. Za sada norme imamo Nermin Štitkovac (bacanje kugle) i vjerujem da će Atletski savez BiH imati novca da nas pošalje u Keniju", dodala je Roljićeva.

I brat atletičar

Brat Aleksandre Roljić, Kristijan, takođe trenira atletiku. Ima 10 godina i niz uspjeha, a posljednji je ostvario na Belom krosu. U Beogradu je osvojio srebrnu medalju u konkurenciji cicibana.