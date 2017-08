Atletski savez Srbije: Žalba odbijena zbog Amerikanaca

LONDON - Atletski savez Srbije objavio je da je žalba na poslednji skok Ivane Španović na Svjetskom prvenstvu u Londonu odbijena, kako ne bi ugrozila zlatnu i bronzanu medalju Američkoj federaciji.

Španović je u posljednjoj seriji imala skok za zlato, ali se desio peh da joj se djelimično odlijepio broj na leđima i ostavio trag u pijesku, pa joj je ostao četvrti rezultat, na samo centimetar od bronze.

"Zbog papirnog broja jako lošeg kvaliteta, koji je ostavio trag u pesku, naša šampionka ostala je bez zlatne medalje. AS S se na ovu odluku žalio ali je po mišljenju komisije, žalba odbijena jer, kako "oni" navode, to bi dovelo do žalbe Američke federacije koja bi ostala bez medalje u ovoj disciplini, pa je samim tim "lakše" da se odbije naša žalba", navodi se na sajtu Atletskog saveza Srbije.

Trener Ivane Španović, Goran Obradović, izjavio je da čak ni mjeriocima nije bilo jasno gdje je bio trag.

"Odmah po izlasku rezultata na semaforu videli smo da nešto nije u redu i momentalno smo uložili žalbu prema pravilima glavnom sudiji na disciplini i potom se uputili u sobu gde se radi video merenje. Na tom snimku se ne vidi da je takmičarski broj ostavio trag, već samo da postoji distorizija peska. Čak ni meriocima nije bilo jasno koja je početna tačka odakle treba izmeriti, jer je ta distorzija toliko minimalna. Međutim, morali su da odrede tačku za koju smo smatrali da je osnova za rezultat i tako smo dobili 6,91 metar", rekao je Obradović.

Kako je naglasio, potom je uslijedila žalba vrhovnim sudijama, ali nije imala efekta.

"Oni su posle dugog većanja i pregleda video snimka podržali odluku glavnog sudije sa discipline, iako čak ni oni nisu mogli da potvrde osnovu za polaznu tačku merenja. Odluka je donešena na osnovu pretpostavke", naveo je trener naše atletičarke.

"Mi ne možemo da prihvatimo da je odluka donešena bez jasnog traga i vidljivog dokaza. Ni na jednom snimku se ne vidi trag takmičarskog broja u pesku. Jednostavno ne postoji otisak. Nažalost, odluka vrhovnih sudija je konačna i na nju više nemamo prava žalbe. Ono što je konstatovano jeste da bi to bio pobednički skok", izjavio je Obradović.