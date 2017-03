Moj na­re­dni za­da­tak je oba­ra­nje drža­vnog re­kor­da ko­jeg drži le­gen­dar­ni Zla­tan Sa­ra­če­vić, re­kao je ju­če iz Ma­dri­da u raz­go­vo­ru za "Ne­za­vi­sne" Me­sud Pe­zer, atlet­ski re­pre­zen­ta­ti­vac BiH.

Tre­nu­tno naj­bo­lji bh. ba­cač ku­gle i fi­na­lis­ta ne­da­vno održa­nog Evrop­skog prven­stva u Beo­gra­du bri­lji­rao je u ne­dje­lju na­ve­če u špan­skoj Gran Ka­na­ri­ji, po­bi­je­div­ši na Evrop­skom ba­ca­čkom ku­pu. Pe­zer je os­tva­rio po­bje­du sa pre­dnoš­ću od 13 cen­ti­me­ta­ra u odno­su na dru­go­pla­si­ra­nog. Ku­glu iz tre­ćeg po­ku­ša­ja ba­cio je 20,69 me­ta­ra i ta­ko pos­ta­vio no­vi li­čni re­kord.

"Fan­tas­ti­čan je osje­ćaj i pre­sre­tan sam. Kon­ku­ren­ci­ja je bi­la izu­ze­tno ja­ka, po­red me­ne nas­tu­pi­lo je još 13 fi­na­lis­ta iz Beo­gra­da, ali sam vje­ro­vao u se­be da mo­gu na­pra­vi­ti do­bar re­zul­tat i to se i de­si­lo. Do­vo­ljno je re­ći da Por­tu­ga­lac Tsan­sko Ar­na­udov ko­ji me po­bi­je­dio u Beo­gra­du u ne­dje­lju ni­je sti­gao ni do pos­to­lja", ka­zao je Pe­zer i do­dao:

"Dra­go mi je da je po­bje­da do­šla uz li­čni re­kord, što je pot­vrda mo­je do­bre for­me i kon­stan­tnog na­pret­ka ko­jem te­žim. Si­gu­ran sam da mo­gu i pu­no vi­še od ovo­ga. Ovo ni­je moj li­mit i ma­ksi­mum. Moj na­re­dni za­da­tak i cilj je na­pad na du­go ču­va­ni re­kord BiH, ko­ji je u vla­sniš­tvu Zla­ta­na Sa­ra­če­vi­ća. Mi­slim da je du­ži­na 21,11 dos­ti­žna u sko­ro vri­je­me. Sa­mo je bi­tno da me zdrav­lje po­slu­ži, odno­sno da iz­bje­gnem po­vre­de", re­kao je Pe­zer.

U uku­pno šest po­ku­ša­ja, Pe­zer je u Špa­ni­ji na­pra­vio je­dan pres­tup. U os­ta­lih pet po­ku­ša­ja ku­gla je sva­ki put le­tje­la pre­ko 20 me­ta­ra: 20,24, 20,49, 20,27 te 20, a po­bje­dni­čki hi­tac u tre­ćem kru­gu od 20,69 me­ta­ra uje­dno je dru­gi u Evro­pi, odno­sno pe­ti u svi­je­tu ove go­di­ne. Re­pre­zen­ta­tiv­cu BiH do­nio je i nor­mu za Svjet­sko prven­stvo ko­je će se ove go­di­ne u av­gus­tu održa­ti u Lon­do­nu, ali je za pro­gno­ze, ka­ko ka­že, još ra­no.

"Ne znam šta da oče­ku­jem jer te­ško je u ovom tre­nut­ku go­vo­ri­ti o Svjet­skom prven­stvu. Ja sam pre­sre­tan što ću se na­ći na tom ve­li­kom ta­kmi­če­nju, gdje bih, na­ra­vno, vo­lio na­pra­vi­ti sen­za­ci­ju i do­bar re­zul­tat. Me­đu­tim, još pet mje­se­ci je do ta­da i sva­šta se mo­že iz­de­ša­va­ti. O to­me ću vje­ro­va­tno pre­ci­zni­je mo­ći raz­go­va­ra­ti oko mje­sec da­na pri­je. Sa­da je za­is­ta ra­no, ali ve­se­lim se tom do­ga­đa­ju i nas­ta­vak mo­jih pri­pre­ma i plan ra­da sva­ka­ko ću pri­la­go­di­ti i tom nas­tu­pu", is­ta­kao je Pe­zer.

Na­kon po­bje­de u Špa­ni­ji on će na­re­dnih de­set da­na pro­ves­ti na za­slu­že­nom odmo­ru u BiH. Kra­jem mje­se­ca otpu­to­va­će u Šved­sku i nas­ta­vi­ti pri­pre­me sa re­pre­zen­ta­ci­jom ove skan­di­nav­ske ze­mlje.

"Iza me­ne je na­po­ran pe­ri­od i sa­da se že­lim odmo­ri­ti. Sa šved­skom re­pre­zen­ta­ci­jom 11. apri­la pu­tu­jem u Sje­di­nje­ne Ame­ri­čke Drža­ve, gdje ću ra­di­ti u tre­ning kam­pu 'Chu­la Vis­ta'", is­ta­kao je Pe­zer.

Na Evrop­skom ba­ca­čkom ku­pu nas­tu­pi­li su pred­sta­vni­ci iz 33 drža­ve u mu­škoj i 29 u žen­skoj kon­ku­ren­ci­ji. Osim Pe­ze­ra, bh. bo­je bra­nio je i ba­cač ko­plja De­jan Mi­leu­snić. Iako je na ta­kmi­če­nje do­šao sa šes­tim naj­bo­ljim re­zul­ta­tom (81,63 me­tra), u svom prvom ovo­se­zon­skom nas­tu­pu, iz šest po­ku­ša­ja, naj­du­ži hi­tac je imao u dru­gom ba­ca­nju - 68,19 m. Po­red to­ga imao je još če­ti­ri us­pje­šna ba­ca­nja 59,15, 67,67, 67,52 i 67,25 m, te je­dan pres­tup Ta­kmi­če­nje je za­vršio na 15. po­zi­ci­ji. Po­bje­dnik je bio Ni­je­mac Ju­li­an Ve­ber (85,85).

Sa­ra­če­vić: Ne­ka me pres­ti­gne

Zla­tan Sa­ra­če­vić je aktu­el­ni re­kord BiH pos­ta­vio da­vne 1984. go­di­ne. Na­da se da će ga Pe­zer us­pje­ti na­dma­ši­ti, i to u Lon­do­nu.

"On je ta­kmi­čar ko­ji mi se pri­mi­če i dra­go mi je da je ta­ko. Ri­ječ je o ve­li­kom po­ten­ci­ja­lu, mlad je, ima vre­me­na da do­da­tno na­pre­du­je, a ja bih li­čno vo­lio da me pres­ti­gne baš na SP. Ako ni­je uspio Ham­za Alić, on­da ne­ka to uči­ni Pe­zer", ka­zao je Sa­ra­če­vić.

Ne­ka­daš­nji re­pre­zen­ta­ti­vac Ju­go­sla­vi­je gle­dao je Pe­ze­ra uži­vo i na EP u Beo­gra­du i dao mu ne­ke sa­vje­te.

"On pra­vi odre­đe­ne gre­ške. Te­hni­ka ni­je ide­al­na, ali vi­dim da je po­prav­lja i si­gu­ran sam da mo­že bi­ti još pu­no bo­lji. Atle­ti­ka u BiH je u ek­span­zi­ji i vo­lio bih da Pe­zer ispi­še ne­ke no­ve stra­ni­ce is­to­ri­je 'kra­lji­ce spor­to­va'", ka­zao je Sa­ra­če­vić.