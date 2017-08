Bolt odlazi i ostavlja čudo iza sebe, kako mu je to uspjelo?

Trku iz 2009. obilježila su dva čovjeka, Jusein Bolt i Tajson Gej, a stručnjaci su je raščlanili i analizirali do najsitnijeg detalja te objasnili kako je Bolt srušio rekord i zašto je Gej izgubio.

Tih 9.58 sekundi stoji već osam godina, niko nije došao ni blizu, vjerovatno niko neće još dugo. Osim ako se baš Jusein Bolt ne zainati pa na oprošajnoj trci u Londonu istrči novo svjetsko čudo.

Subota 5. avgusta, stadion Kraljice Elizabete, svi će gledati samo jednog čovjeka koji će krenuti u svoj posljednji sprint na 100 metara.

Svjetski rekorder na 100 i 200 metara, vlasnik osam zlatnih olimpijskih medalja oprašta se od atletike. Nedavno je u Monte Karlu otrčao 9.95 što mu je najbolji rezultat sezone i najbolja najava da će u Londonu napraviti nešto posebno za kraj.

The Secrets of the 100m World Record. Ahead of the World Championships, Eurosport analyses the race that saw @usainbolt break the WR in 2009 pic.twitter.com/yE6FyyVb5o