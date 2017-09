Dva podijuma u dvije trke za Lusiju Kimani

Lusija Kimani i Tomas Nađ pobjednici su 11. Sarajevo Coca-Cola polumaratona, održanog na ulicama grada na Miljacki.

Višestruka bh. prvakinja i olimpijska predstavnica Lusija Kimani prva je od dama koja je prošla kroz cilj rezultatom 1.32.38. Pratile su je Jelena Kosić takođe iz BiH (1:33,16) i predstavnica Srbije Aleksandra Marinkov (1.33.32). Mađarski maratonac trku trasiranu centralnim gradskim ulicama prošao je u vremenu 1.12.04. U polumaratonu je učestvovalo oko 3.000 trkača iz 30 zemalja, a najveći broj učesnika bio je iz BiH. Drugo i treće mjesto u muškoj konkurenciji osvojili su bh. takmičari Vinko Slišić (1.16.58) i Slaviša Bunić (1.17.71).

Stefan Ćurković pobjednik je Novo Nordisk Fun Run trke od četiri kilometra, dok je u ženskoj konkurenciji slavila Alma Hrnjić. Održana je i dječja trka Zmajzi Kids' Run. Mališani do 14 godina trčali su dionicu od 800 metara, a svi su dobili medalje i nagrade. Uz posebnu podršku američke vlade organizovana je i trka "Run with me" za osobe sa invaliditetom.

Veliki broj građana okupio se juče na ulicama Sarajeva i podržao učesnike, od kojih su nemali broj bili rekreativci. Ovogodišnja tema Sarajevo Coca-Cola polumaratona bili su mostovi Sarajeva, čiji su suvenir učesnici mogli ponijeti u vidu specijalnih dri fit majica te finišerskih medalja sa uzorkom mostova.

Bio je ovo sjajan trkački vikend za bh. maratonku, jer je Kimanijeva dan ranije učestvovala i pobijedila na uličnoj trci u Vlasenici. Osim nje, na najvišem stepeniku pobjedničkog podijuma našao se i Stefan Ćuković, koji je slavio u muškoj konkurenciji.

Kimanijeva, atletičarka banjalučkog Borca, kroz cilj trke na 3.000 metara prošla je ispred Alme Hrnjić (Novi Grad, Sarajevo) i JeleneKosić (Banjaluka).

Stefan Ćuković, atletičar iz Istočnog Sarajeva, slavio je ispred Uroša Gutića (Bosna, Sarajevo), te Božidara Vujića (Istočno Sarajevo) i Slaviše Bunića (Istočno Sarajevo), koji su podijelili treće mjesto.

Atletski klub Prnjavor bio je sa 12 medalja najuspješniji gost na uličnoj trci u Vlasenici. Prnjavorčani su osvojili jedno zlato, šest srebrnih medalja i pet bronzanih. Kod djevojčica na 1.000 metara prvo mjesto osvojila je Maja Kuzmanović, a drugo mjesto Suzana Dostanić, dok je u glavnoj juniorskoj trci na 2.000 metara drugo mjesto osvojio Nikola Petrović.

U trci na 100 metara druga je bila Jovana Radulović, treća Lana Đuraš, a na 100 metara za dječake drugi je bio Filip Radulović, u trci na 200 metara treća je bila Valentina Dušanić, a na 400 metara drugo mjesto zauzeo je David Golić. U trci na 600 metara treće mjesto osvojila je Aleksandra Legenović, dok je u trci na 1.000 metara drugi bio Savo Pavlović, ispred Davida Golića i Andreja Vasića, koji su podijelili treće mjesto.

Slavlje Banjaluke i Sarajeva

Atletletski klub Banjaluka u muškoj konkurenciji i AK Sarajevo u ženskoj ekipni su pobjednici Prvenstva BiH za juniore. Banjalučani su u Sarajevu slavili ispred Slobode Tehnograd iz Tuzle i sarajevskog AK Novi Grad, dok je ženska ekipa Sarajeva pobijedila ispred Glasinca i Zenice.

Nastupilo je sedam muških ekipa i četiri ženske.