Kvesić: Bh. medalja je još daleko

Olimpijska medalja za BiH nažalost je još veoma daleko, rekao je Marijan Kvesić, predsjednik Olimpijskog komiteta BiH, institucije koja ove godine slavi 25 godina postojanja.

Iza krovne sportske organizacije su, kako kaže, teška vremena, ali, nažalost, ništa ne ukazuje ni da će budućnost, barem ona skora, biti puno bolja ili blistavija. Zbog nemara države, neuređenosti sistema i nestabilne ekonomsko-političke situacije BiH je jedina zemlja u regionu, uključujući i samoproglašeno Kosovo, koja od raspada SFRJ do sada nema niti jednu olimpijsku medalju.

"Olimpijski komitet BiH i nakon 25 godina postojanja i dalje traži svoje odgovarajuće mjesto na bh. sportskom nebu i društvu u cjelini. U uvjetima u kojima smo djelovali u minule dvije i po decenije, koji su bili izuzetno teški, i ovo što je do sada urađeno je ogroman napredak. Bez obzira na to što još nemamo izuzetan sportski rezultat, uspjeli smo postići neke bitne ciljeve", rekao je Kvesić.

NN: Šta je konkretno urađeno u minulih 25 godina?

KVESIĆ: Mi smo uspjeli da se stabiliziramo kao olimpijski komitet, dokazali smo se kao krovna sportska institucija, koja vodi računa o našim sportašima iako još nemamo adekvatnu podršku. Ipak, sportiste uspijevamo odvesti na sva natjecanja koja su pod ingerencijom Međunarodnog olimpijskog odbora, evropske te mediteranske igre. Dakle, odgovaramo našem osnovnom zadatku, a to je da osiguravamo sve što je potrebno našim sportašima kada idu na velika takmičenja.

NN: Šta očekujete u narednih 25 godina?

KVESIĆ: Volio bih Vam reći i svakako da se nadam da će biti 25 blistavih godina ispred nas. Međutim, da bi to bilo bolje, potrebno je da se mijenja samo stanje u društvu. Nikad ne mogu sport posmatrati izdvojeno iz društva, a naše stanje u društvu je, nažalost, na izuzetno niskim granama. Sport je ogledalo društva, a u našem izuzetno složenom i nedovršenom društvenopolitičkom uređenju teško je očekivati izuzetno kvalitene pomake bh. sporta u skorijoj budućnosti.

NN: Koliko ćemo čekati na olimpijsku medalju?

KVESIĆ: Ako se i desi, ona će biti izuzetak, a ne pravilo. Trebaće nam još mnogo godina da postanemo konkurentni u svijetu ili da se primaknemo našim susjedima koji briljiraju na gotovo svim natjecanjima. Dovoljno je samo vidjeti koliko se novaca odvaja kada je u pitanju vrhunski bh. sport i koliko je to u regionu i sve će biti jasno. Potrebno je stvoriti stabilan ambijent u samoj zemlji na kojem će se graditi kvalitetan sport.

NN: Da li je i uspjeh Amela Tuke bio izuzetak?

KVESIĆ: Nažalost, jeste. Amel Tuka je osvajanjem bronzane medalje na Svjetskom prvenstvu i još nekim rezultatima napravio izvrstan uspjeh. On je vanserijski talent i kvalitetan sportaš, ali kod nas je nažalost izuzetak. Nije isključeno da će takvih pojedinačnih podviga biti i u buduće, ali za opšti sportski bum na svjetskoj i evropskoj sceni BiH će morati još čekati.

NN: Kako gledate na probleme u strukovnim savezima?

KVESIĆ: To je sve usko povezano. I to što se dešava u pojedinim savezima je zapravo ogledalo stanja u državi. Nažalost, rijetki savezi su danas stabilni i samoodrživi. Možda je to jedino Nogometni/Fudbalski savez BiH, koji je u ovom trenutku najorganiziraniji, i bilo bi dobro da imamo još takvih primjera.