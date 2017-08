Majkl Džonson: Papir i ziherice? Nema smisla

Majkl Džonson, legendarni američki sprinter i nekadašnji svjetski rekorder, prokomentarisao je u emisiji televizije BBC situaciju u vezi Ivane Španović.

Ivana je prethodne noći ostala bez medalje na Svjetskom prvenstvu iz bizarnog razloga, iako je skočila preko sedam metara, što je bilo dovoljno i za zlato, jer joj se sa leđa otkačio papir sa brojem i pipnuo pijesak, pa su sudije dotle mjerile njen skok u dalj.

Podigla se velika prašina, srpska atletičarksa odmah je uložila žalbu, isto je nedugo zatim učinio i Atletski savez Srbije, ali odluka nije promijenjena i ona je ostala četvrtoplasirana.



Iako je sve bilo kako pravila nalažu, prosto je nevjerovatno da u XXI vijeku ovakve stvari mogu da utiču i oblikuju karijere najvećih svetskih sportista, s obzirom da su spomenuti papiri prikačeni za opremu sportista, najčešće, zihericama.



"Toliko novca, toliko tehnologije, a vi imate prikačene strane papira za leđa i grudi najboljih sportista i sportiskinja svijeta... I, one se tako vijore na vjetru... To jednostavno nema smisla. Ime im piše i napred i pozadi, a to je sve zbog sponzora – zbog novca", rekao je osvajač četiri zlata na Olimpijskim igrama i osam najsjajnijih odličja na Svjetskim prvenstvima.



Iako to nije nikakva utjeha Ivani, kao ni drugim sportistima koji su se suočavali sa sličnim problemom, IAAF je najavio da će poslije Svjetskog prvenstva u Londonu ovaj način 'obilježavanja' sportista biti promijenjen. (B92)