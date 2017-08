Navijači prozivali Ris, Amerikanke pričale s Ivanom

Britni Ris, nova svjetska šampionka u skoku udalj, odgovorila je srpskim navijačima na prozivke na 'Tviteru'.

Amerikanka je prije nekoliko dana osvojila zlatnu medalju u Londonu ispred Darije Klišine i Tijane Bartolete, najviše zahvaljujući velikom pehu naše Ivane Španović.

Španovićevoj se odlijepio broj i dotakao pijesak desetak centimetara iza mjesta na koje je sletjela, a koje bi joj donijelo najsjajnije odličje.

Čitavu "lavinu" na društvenim mrežama pokrenuo je srpski komentator Milojko Pantić.

"Ne znam kako je zaspati kada znaš da si najbolji, a ne piše Ivana Španović", napisao je Pantić, a onda na engelskom dodao: "Spavaš li mirno Britni Ris".

Ne znam kako je zaspati kada znaš da si najbolji, a ne piše @IvanaSpaNOv1c Spavaš li mirno Brittney Reese? Are you sleep in peace @DaLJBeast — Milojko Pantić (@PanticMilojko) August 14, 2017

Uslijedio je odgovor Britni na koji su se nadovezali mnogi srpski navijači.

"Činite da ona izgleda kao loš gubitnik. Takve stvari se uvijek dešavaju, prebolite to i ostavite me na miru !!!!", napisala je Ris, ali je Pantićeva ipak bila posljednja.

You guys are making her look like a sore loser... That type of stuff always happens .. Get over it and leave me alone !!!! — Brittney Reese (@DaLJBeast) August 14, 2017

"Pobjede nisu samo medalje. Ti si veliki šampion, dokaži i da si veliki čovjek i priznaj da nisi imala najduži skok".

Victories are not just medals. You're a great champion, prove that you are a great woman and admit that this time you did not jump further — Milojko Pantić (@PanticMilojko) August 14, 2017

Nakon ove prepiske i Bartoleta je 'tvitovala' sunarodnici, pa su njih dvije istakle da su razgovarale sa Ivanom nakon takmičenja i razjasnile situaciju.

Yes and now I'm tired of it !!! — Brittney Reese (@DaLJBeast) August 14, 2017

I spoke with her also... It's all good !! — Brittney Reese (@DaLJBeast) August 14, 2017