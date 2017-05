Podvig kenijskog maratonca: Rekorder u čarapama

Kenijski maratonac Ibrahim Mukunga Vačira (27) postao je instant senzacija u Estoniji nakon što je pobijedio na 35. Tartu polumaratonu i to trčeći u čarapama!

Vačira nije samo pobijedio na ovom estonskom polumaratonu, već je u čarapama postavio i rekord staze. Mnogi se slažu da je riječ o nevjerovatnom poduhvatu ne samo u atletici, već i sportu, uopšte.

Ibrahim priznaje da nije planirao da estonski Tartu polumaraton istrči samo u čarapama. Na startnu liniju došao je u patikama, ali ih je dao nekom pored staze da mu ih pričuva dok ne počne trka. Kada je došlo vrijeme za start, od gužve nije mogao da dođe do osobe koja mu je čuvala patike.

Čak se i organizatorima trke požalio na problem i oni su pokušali da mu pomognu, apelovali su na publiku da mu neko posudi patike njegovog broja, ali uzalud. Došlo je vrijeme za početak, a Vačira je imao dvije opcije - da odustane ili trči bos. Pošto mu odustajanje nije padalo na pamet, odlučio je da polumaraton istrči u čarapama i ispostavilo se - donio pravu odluku.

"Bilo je prilično teško u samom početku. Posebno je bilo teško na asfaltu, ali neasfaltirane staze su donijele olakšanje. Kako je trka odmicala, stopala su se navikla tako da je sve dobro ispalo na kraju", izjavio je Ibrahim za estonski portal "Delfi".

Iako u početku nije djelovalo da će povesti, negdje oko 11. kilometra izbio je na čelo, a trku je završio sa četiri minute prednosti ispred drugoplasiranog. Njegovo zvanično vrijeme 1.13.23. je ujedno i rekord staze ovog polumaratona. Vačirine fotografije kako u poderanim čarapama prolazi kroz finiš liniju obišle su cijeli svijet.

"Dok sam trčao skoro sam i zaboravio da nemam patike, trčao sam kao da ih imam. Samom sebi sam govori: Imaš patike, imaš patike... samo idi naprijed", priča Kenijac.

Do prije pet godina Vačira se nije bavio atletikom. Živio je više nego skromnim životom, u podnožju planine, gdje je njegova porodica imala plantažu čaja. Iako je, u međuvremenu, počeo da trenira s maratoncima, i dalje je radio na plantaži čaja. Sreća mu se osmjehnula kada je upoznao atletičara Tidreka Nurmea iz Estonije. Nurme je odmah vidio da Vačira ima potencijal, pa ga je pozvao u Estoniju kako bi zajedno trenirali. Već pet godina su nerazdvojni prijatelji, a zajedno treniraju četiri godine. Vačira kaže da trenutno živi između Estonije i Kenije, ali je bez obzira na to uspio da pobijedi na nekoliko polumaratona u Evropi. On danas zarađuje daleko više od kenijskog prosjeka, zbog čega može da pomogne i svojoj poridici. Kaže da mu se Estonija sviđa, posebno obalni dio. Još nije navikao na snijeg, kojeg, kako kaže, mrzi.